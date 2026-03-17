Экс-футболист «Спартака» Промес признал, что ударил двоюродного брата ножом

Нидерландский футболист Квинси Промес частично признал вину в нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на адвокатов спортсмена.

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес

Промес заявил, что летом 2020 года ударил кузена перочинным ножом в колено. По словам футболиста, его двоюродный брат пытался отобрать золотую цепочку у маленького племянника, из-за чего возник конфликт. Адвокаты Промеса считают, что их подзащитный действовал в целях самообороны, поэтому «не заслуживает никакого наказания».

В 2024 году Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату и в контрабанде наркотиков. Он заочно был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения, после чего был объявлен в международный розыск. В июне 2025 года футболиста экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды.

Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама. Журналист газеты De Telegraaf Саския Беллеман сообщила, что инстанция планирует рассмотреть дело Промеса по существу 30 ноября и 2 декабря.

34-летний Промес играл за московский «Спартак» (2014–2018, 2021–2024). В составе команды стал чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

Таисия Орлова