Экс-сотрудники автозавода в Павлове пойдут под суд по обвинению в коррупции

Два бывших сотрудника автозавода в Павлове Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР. Следствие полагает, что в 2019 – 2025 годах они получили 12 млн руб. от представителя коммерческой организации за заключение договоров на покупку материально-технических ценностей и дальнейшее ее покровительство.

Противоправные действия фигурантов выявили следователи СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного ГУ МВД.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году было возбуждено дело и в отношении представителя организации, передававшей подкуп. По версии следствия, фигурантка передавала деньги начальнику и ведущему инженеру отдела проектно-строительных работ завода.

Галина Шамберина