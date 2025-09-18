Предпринимателя заподозрили в подкупе сотрудников завода в Павлове

Индивидуального предпринимателя в городе Павлово Нижегородской области подозревают в подкупе сотрудников завода. В отношении фигурантки возбуждено дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), сообщили в региональном СУ СКР 18 сентября.

Как полагает следствие, с января 2019 по сентябрь 2025 года подозреваемая систематически передавала деньги начальнику и ведущему инженеру отдела проектно-строительных работ. За это сотрудники предприятия помогали предпринимательнице и подконтрольной ей организации выигрывать тендеры. Общая сумма подкупа составила не менее 5 млн руб.

Галина Шамберина