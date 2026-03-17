В Ростове-на-Дону за оправдание терроризма осудили жителя Абхазии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Тимуру Агрба, которого обвиняли в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что с 24 сентября по 4 декабря 2024 года Тимур Агрба, проживающий в селе Приморское Гудаутского района Абхазии, опубликовал в администрируемом им интернет-канале десять материалов экстремистского содержания. В публикациях содержались призывы к поддержке террористической идеологии и деятельности. Следствие установило, что обвиняемый, в частности, распространял информацию, направленную на формирование у читателей представлений о допустимости террористических актов по мотивам политической и национальной вражды. Так, в постах создавался героизированный образ террориста Шамиля Басаева и других руководителей незаконных вооруженных группировок, которые осуществляли террористическую деятельность против России.

Приговором суда Агрба назначено 5,5 лет колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

