В Екатеринбурге с 8 по 21 июня пройдет гастрофестиваль «Урал. Музыка. Еда»

В Екатеринбурге с 8 по 21 июня пройдет новый гастрофестиваль «Урал. Музыка. Еда», который объединит проекты «Аутентичная кральская кухня» и «Уральская ночь музыки». Как сообщили организаторы, в эти две недели рестораны и бары города представят меню из трех блюд с акцентом на уральские продукты и локальные гастрономические традиции. Одно из них должно быть связано с уральской музыкальной составляющей.

Гости смогут выбрать как сет из трех блюд по единой цене, так и заказывать позиции по отдельности. «Это уникальный шанс увидеть, как локальные гастрономические традиции переплетаются с ритмами главной музыкальной ночи Урала»,— подчеркнули в пресс-службе «Уральской ночи музыки».

К участию в фестивале приглашаются заведения города. Старт приема заявок начнется в апреле. Заведения дополнительно могут включить в меню тематические авторские напитки.

Кульминацией фестиваля станет «Уральская ночь музыки», которая пройдет 19 июня. Все рестораны-участники войдут в специальный гид фестиваля, чтобы гости могли легко спланировать гастрономический маршрут между выступлениями артистов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что одним из хедлайнеров «Уральской ночи музыки» станет группа «Чайф».

Полина Бабинцева