Экономика не укладывается в прогноз

Краткосрочные прогнозы состояния российской экономики от аналитиков и регуляторов начинают расходиться не только в интерпретациях ее текущей динамики, но и в оценке направления движения. Новый квартальный прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН фиксирует фактическую остановку прироста ВВП в первой половине года и тем самым ставит под сомнение параметры краткосрочного прогноза Банка России, ожидающего роста показателя в первом квартале на 1,6%. Текущую «потерю импульса» в экономике отмечают и другие аналитики.

Согласно свежим расчетам ИНП РАН, рост российского ВВП в 2026 году может составить 1,1% — и достичь этого показателя будет возможно только за счет ускорения во второй половине года. В первом же полугодии экономика, видимо, будет находиться вблизи нулевой отметки. Выход из текущей фазы охлаждения будет медленным, а устойчивое ускорение откладывается на более поздний горизонт, полагают в ИНП.

Отметим, что такой взгляд контрастирует с текущим краткосрочным прогнозом Банка России — на первый квартал регулятор закладывает рост ВВП на уровне 1,6% год к году при инфляции около 6,3%.

При этом уже имеющиеся данные за январь–февраль, как отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», указывают на более слабую динамику: при инфляции ближе к 5,6% год к году прирост ВВП находится в диапазоне от минус 0,5% до 0% в годовом измерении. При таких цифрах достижение параметров прогноза ЦБ выглядит маловероятным.

По сути, сейчас речь идет о проверке тезиса ЦБ о «нормализации» экономической динамики в РФ, который был заявлен в последнем выпуске обзора «О чем говорят тренды». Регулятор описывает происходящее как переход от перегретого роста 2023–2024 годов к более устойчивой траектории — с замедлением спроса, снижением инфляционного давления и выравниванием структуры экономики. В этой логике текущее ослабление активности интерпретируется ЦБ как необходимая стадия перехода к новому равновесию.

Однако оценки ИНП РАН и оперативные данные начала года показывают, что этот переход, видимо, будет более жестким, чем предполагает базовый сценарий ЦБ. Расхождение прогноза и реальности проявляется и в структуре спроса. В ИНП ожидают дальнейшего замедления процесса накопления основного капитала — до 0,3% в 2026 году после 1,7% в 2025-м при одновременном снижении госпотребления. Так экономика входит в период, когда ни инвестиции, ни бюджет не формируют выраженного импульса роста, уточняют аналитики.

Отметим, что февральский краткосрочный консенсус-прогноз Центра развития ВШЭ фиксировал ожидания более умеренного замедления и не предполагал ее столь слабой динамики в первые два месяца года. При этом он был сформирован еще до изменения внешней конъюнктуры, включая рост цен на нефть.

Текущую фазу экономической активности характеризует опубликованный во вторник, 17 марта, сводный индикатор бизнес-климата (ИБК) ЦБ. В марте (исходя из данных за февраль) он продолжил снижаться, хотя и более медленными темпами. Значения ИБК остаются вблизи нуля за счет ожиданий, тогда как оценки текущих условий опустились до уровней, ранее наблюдавшихся лишь в кризисные периоды — в частности, весной 2022 года и во время пандемии. В этом смысле данные ЦБ скорее подтверждают сценарий паузы в экономической активности, чем вариант мягкого возврата к сбалансированному росту.

«ИБК как наиболее репрезентативный (для ЦБ) индикатор деловой активности подтверждает дальнейшую потерю импульса в экономике. При столь низких текущих уровнях индекса экономика обычно была либо в рецессии, либо балансировала на грани стагнации — динамика точно слабее потенциальных 1,5–2,5% в год»,— отмечает Дмитрий Полевой из компании «Астра УА».

Артем Чугунов