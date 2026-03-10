В начале марта в Свердловской области зафиксировано 31 тыс. случаев ОРВИ

В Свердловской области за первую неделю весны зафиксировано 31 тыс. случаев ОРВИ, из которых 15,5 тыс. пришлось на Екатеринбург, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Показатели остались на уровне предыдущей недели и превысили средние многолетние значения на 24,4%. Среди заболевших преобладают дети — их доля составляет 57,3%.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Лабораторные исследования показали, что в регионе доминируют вирусы негриппозной природы, включая РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Уральцам в качестве профилактики рекомендуют регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик, избегать прикосновений к своему лицу, соблюдать дистанцию в местах скопления людей, принимать меры предосторожности при уходе за больными членами семьи, а также вести здоровый образ жизни. При любых признаках заболевания рекомендуется остаться дома и обратиться к врачу.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области на последней февральской неделе составила 30,5 тыс. случаев, включая 14,5 тыс. в Екатеринбурге. Показатель снизился на 8% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 13,6% ниже среднего многолетнего уровня.

Ирина Пичурина