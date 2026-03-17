Российским хоккейным звездам дали время

Национальная хоккейная лига определила локации, которые примут возрожденный ею на волне успеха прошлогоднего Турнира четырех наций и февральской Олимпиады в Италии Кубок мира. Ими стали два канадских города — Калгари и Эдмонтон, а также Прага. Интрига остается с составом участников обреченного на повышенное внимание состязания, вернее, с тем, попадет ли в список восьми команд российская, по-прежнему отстраненная Международной федерацией хоккея (IIHF) от топовых соревнований. Глава НХЛ Гэри Беттмен дал понять, что не исключает ее появления на турнире, которое зависит от того, «как будут развиваться события».

Глава НХЛ Гэри Беттмен дал понять, что не исключает участия сборной России в возрожденном Кубке мира

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

«Российская тема» вошла в число центральных во время прошедшего во Флориде собрания генеральных менеджеров клубов НХЛ. Они обсуждали в том числе хоккейный Кубок мира. Этот турнир, наследник легендарного Кубка Канады, проводился трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. Его ценность по сравнению с ежегодными мировыми первенствами заключалась в том, что на Кубке мира, не пересекавшемся со встречами регулярного чемпионата североамериканской лиги, могли сыграть все ее лучшие хоккеисты мира.

Интерес к нему НХЛ потеряла примерно одновременно с потерей и интереса к олимпийским турнирам, ради которых приходилось делать довольно длительный перерыв в сезоне, в середине прошлого десятилетия. Однако теперь он появился снова. НХЛ отпустила игроков на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а еще раньше объявила о возрождении Кубка мира. Очередной его релиз состоится в 2028 году.

Считается, что возрождению способствовал прежде всего успех проведенного в феврале прошлого года в США и Канаде Турнира четырех наций.

В нем сыграли сборные-хозяйки, а также две европейские команды — Швеции и Финляндии. Все матчи турнира пользовались высоким спросом у публики, а североамериканская телеаудитория финала, в котором канадцы, в отличие от недавнего финала олимпийского, обыграли в овертайме американцев, составила 16,1 млн зрителей. Если брать отрезок в десять лет, то среди хоккейных игр незначительно больше она была лишь у решающего матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между «Флорида Пантерс» и «Эдмонтон Ойлерс».

Перед собранием генеральных менеджеров НХЛ анонсировала локации, которые в феврале 2028 года примут Кубок мира, и утвердила его формат. В нем примут участие восемь сборных, на первом этапе разбитых на две группы. Одна будет базироваться в Канаде, в Калгари, другая — в Чехии, в Праге. Три же важнейших матча, оба полуфинала и финал, отдали канадскому Эдмонтону.

Однако есть интрига, которая до сих пор не разрешена. Именно ей посвятил часть своего флоридского выступления Гэри Беттмен. Это интрига с составом участников. И Гэри Беттмен, и глава Ассоциации игроков НХЛ, соорганизатора Кубка мира, Марти Уолш еще ни разу официально его не называли, предпочитая говорить о «восьми сильнейших сборных мира».

Впрочем, какими будут семь, ни для кого не является секретом. Все медиаресурсы — такие как TSN, ESPN, The Hockey News — утверждают, что гарантированы путевки на Кубок мира, исходя из позиций в рейтинге Международной федерации хоккея и достижений на крупнейших соревнованиях, сборным США, Канады, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Неясна судьба восьмой, на которую претендуют две команды. Одна из них — словацкая, занявшая на итальянской Олимпиаде четвертое место, вторая — российская, ее, как и все состязания с 2022 года, пропустившая из-за санкций IIHF.

ESPN, комментируя ситуацию, отметил, что «многие эксперты считают, что турнир в формате "лучшие против лучших" без России обойтись не может», принимая во внимания количество и яркость ее звезд в НХЛ, таких как Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

У словаков хоккеистов элитного уровня гораздо меньше. При этом формально НХЛ не зависит от IIHF и не обязана подчиняться ее требованиям.

Вопрос о шансах сборной России все-таки пробиться на Кубок мира, как выяснилось, волновал и менеджеров клубов лиги. А отвечая на него, Гэри Беттмен дал понять, что не исключает ее участия, сказав, что лига собирается «посмотреть, как будут развиваться события», а «время покажет», какое решение будет правильным. Причем «экстренной необходимости» принимать его «немедленно» господин Беттмен не видит.

Что он в том числе подразумевает под «развитием событий», функционер пояснил, сообщив, что НХЛ будет наблюдать за позицией «мирового сообщества в отношении спорта». ESPN интерпретировал это как прямую зависимость российского выступления на Кубке мира от уже активно идущего процесса «реинтеграции» всего отечественного спорта.

Источник в Федерации хоккея России (ФХР) сказал “Ъ”, что структура «в данный момент не ведет никаких переговоров с НХЛ по поводу Кубка мира». Еще один собеседник “Ъ” в хоккейном менеджменте страны уверяет, что «американцы и канадцы готовы были пригласить сборную России и на Турнир четырех наций»: «Наоборот, они считали, что в современной геополитической обстановке она даже лучше будет "продаваться"». По его словам, отказаться от идеи их заставил «ультиматум» представителей Финляндии, Швеции и Чехии, угрожавших бойкотировать соревнование в случае допуска россиян, и «есть версия, что, недовольная таким давлением, НХЛ, отцепив российскую команду, не позволила сыграть на турнире и чехам, на тот момент действующим чемпионам мира».

Алексей Доспехов