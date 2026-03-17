Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил TRT Haber и Hurriyet. Обсуждалась в том числе возможность провести следующие переговоры по Украине в Турции, а также энергетическая безопасность.

«В ходе встречи министр иностранных дел Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись мнениями о шагах, которые можно предпринять для скорейшего прекращения войны в нашем регионе и возвращения за стол переговоров»,— говорится в сообщении турецкой стороны. «Министр Фидан подтвердил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров между Россией и Украиной»,— отмечают турецкие СМИ.

С начала 2026 года Россия, Украина и США провели три раунда первых трехсторонних переговоров в Абу-Даби, а затем в Женеве. Следующая встреча должна была пройти в середине марта, но, как сообщали стороны, была перенесена из-за войны на Ближнем Востоке. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что в этих условиях США согласились провести встречу только на своей территории, но Россия отказалась и предложила альтернативные варианты: Турцию или Швейцарию. В Турции в 2022 и 2024-м годах проходили переговоры России и Украины.

Лусине Баласян