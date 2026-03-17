Мэр Екатеринбурга попросил на день рождения поучаствовать в благотворительности

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил вместо подарков на его день рождения направить деньги на благотворительность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Начиная с 2023 года накануне своего дня рождения прошу помочь тем, кто в этом действительно нуждается. На собранные средства окажем поддержку многодетной семье, тем самым продолжим добрую традицию»,— написал господин Орлов.

Сбор средств организован через АНО «Сильный Урал». Для удобства господин Орлов разместил специальный QRкод в своих соцсетях. С его помощью можно перевести пожертвование через мобильное приложение банка, указав назначение платежа как «Добровольное пожертвование».

Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года. В этом году ему исполнится 59 лет. Он руководит Екатеринбургом с февраля 2021 года. 10 февраля 2026 года его переизбрали на второй срок.