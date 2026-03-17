Суд в Армении освободил из-под домашнего ареста племянника католикоса всех армян, главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Мкртича Прошяна. Его обвиняют в принуждении к участию в митингах.

Как пишет «Sputnik Армения», епископу запрещено покидать Ереван, а также посещать Арагацотнскую епархию и общаться со свидетелями по делу и представителями епархии. Раз в неделю он должен отмечаться в правоохранительных органах.

Мкртича Прошяна арестовали в октябре 2025 года. По утверждению обвинения, он принуждал священнослужителей участвовать в митингах оппозиции. 12 февраля этого года его отправили под домашний арест.

Под домашним арестом также находятся брат и другой племянник католикоса Гарегина II — Геворг и Амбарцум Нерсисяны — по делу о препятствовании предвыборной агитации. Поводом для возбуждения дела стала жалоба кандидата на муниципальных выборах в Вагаршапате (Эчмиадзин) от партии «Республика» Арутюн Мкртчян. По его словам, 1 ноября Геворг и Амбарцум Нерсисяны затеяли конфликт и оскорбили члена партии, который раздавал предвыборные листовки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с лета прошлого года требует отставки католикоса всех армян, критиковавшего правительство страны за внешнеполитические решения последних лет. Фигурантами уголовных дел стали несколько священнослужителей.

Лусине Баласян