«ОКО» просит нижегородскую мэрию снизить арендную плату за бесхозяйные сети

АО «ОКО» (бывшее «Теплоэнерго», находится в собственности Нижнего Новгорода) просит городские власти снизить ставку арендной платы за пользование бесхозяйными сетями, переданными им на обслуживание. Компания платит в год «приличную сумму» за аренду «гнилых труб», сообщил гендиректор компании Дмитрий Сивохин на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 9 декабря.

По закону сети водоснабжения и водоотведения не могут находиться в собственности коммерческих и иных структур, только в собственности органа МСУ.

По словам Дмитрия Сивохина, в сегодняшних финансовых реалиях компания не будет иметь возможности оплачивать аренду. Он предложил установить понижающий коэффициент 0,00000001. «Мне комитет отдает гнилые трубы задорого. Я задорого брать не хочу»,— прокомментировал он.

Светлана Помпаева возразила, что тогда его придется установить и для других организаций. Она предложила инициировать изменения в федеральное постановление, которое это регулирует.

Дмитрий Сивохин в ответ спросил, какая задача у КУГИ: заработать на гнилой трубе или избавиться от бремени содержания? Светлана Помпаева сказала, что у КУГИ есть обе задачи: и избавиться от бремени содержания и исполнить план по неналоговым доходам. Она добавила, что в случае понижения коэффициента для отдельной организации к ней может прийти прокуратура. Руководитель ОКО сказал, что и им прокуратура тоже задает вопросы. Он настаивает, что у КУГИ есть возможность применить сильно понижающие коэффициенты.

Госпожа Помпаева предложила тогда подумать над тем, кто выступит инициатором: «Если я выступлю, мне Юрий Николаевич [Мочалкин, директор департамента финансов.— прим. «Ъ»] поставит бюджет и скажет: "придумывай что хочешь, людей продавай"».

При этом она сказала, что не против понижающих коэффициентов, если это решение включат в стратегию развития города и оно будет эффективным.

Ирина Швецова