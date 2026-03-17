Завод «Мир» в Таганроге попал под наблюдение из-за долга в 33 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении таганрогского завода крепежных изделий «Мир» из-за невозвращенного долга в размере 32,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Первый кредит от банка на 6,3 млн руб. сроком на 36 месяцев под 23,5% для покрытия текущих расходом завод «Мир» получил в начале мая 2024 года. Второй заем на 20 млн руб. предприятию был предоставлен в конце того же месяца на тот же срок, но под 22,4% годовых.

Так как задолженность не была погашена, кредитор обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с должника 32,9 млн руб., в том числе 27,6 млн руб. основного долга, 4,8 млн руб. 775,02 руб. процентов и 446,8 тыс. руб. неустойки.

Суд признал требования банка о введении наблюдения за ООО обоснованными и включил требования истца о возврате долга в третью очередь реестра требований кредиторов с завода «Мир».

Временным управляющим ООО утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский цент экспертов антикризисного управления» Григорий Маркарьян.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 10 августа 2026 года.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Завод Мир» зарегистрировано в Таганроге в июле 2022 года. Основной вид деятельности — производство крепежных изделий. Директор — Маргарита Грушина. Уставной капитал — 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн