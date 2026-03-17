Бывшего тамбовского вице-губернатора вновь приговорили к условному сроку

Ленинский райсуд Тамбова вчера, 16 марта, вынес приговор бывшему заместителю главы администрации региона Владимиру Громову. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно за злоупотребления и превышение полномочий (ст. 285 и 286 УК РФ).

Уголовное дело Громова рассмотрели второй раз. В июне 2023 года экс-чиновника признали виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Он был оправдан в пособничестве мошенничеству и превышениях (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ). Суд установил, что Громов в 2020-м заключил более 100 договоров с фактическим руководителем ООО «Дистрибьюция» Оксаной Бабкиной на поставку оборудования в дошкольные организации без торгов. Подрядчик выполнил не все обязательства, а оплата по этим договорам была проведена в полном объеме. Более 5 млн руб. из полученных средств Бабкина похитила, за что получила 3 года и 6 месяцев колонии.

В 2024 году прокуратура добилась отмены приговора Громову в кассации. Тогда дело вернули на новое рассмотрение.

