В Риме отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой

Российскую балерину Светлану Захарову исключили из состава участников гала-концерта Les Etoiles, который пройдет в Риме 20 и 21 марта. Об этом былерина рассказала «Ъ».

«Организаторы концертов до последнего пытались сделать все возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением, и несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять»,— сказала госпожа Захарова «Ъ».

Организаторы концерта раасказали Reuters, что получили «официальные сообщения» о том, что участие Светланы Захаровой может быть «неправильно понято». От кого поступили сообщения, не уточняется.

В январе Светлана Захарова должна была выступить во Флоренции, однако концерты были отменены. Организаторы объяснили решение «сохраняющейся международной напряженностью».