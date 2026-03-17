На ремонт ярославских больниц направят 700 млн рублей

В Ярославской области на ремонт отделений больниц в 2026 году направят 700 млн руб., что в семь раз больше, чем в 2025 году. Будет отремонтировано 23 объекта, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В числе крупных проектов — обновление четырех знаковых медицинских учреждений региона: отделения сестринского ухода клинической больницы имени Семашко, четырех отделений Областной детской клинической больницы, двух отделений Областной клинической больницы, а также ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева»,— рассказал губернатор.

Он добавил, что продолжится закупка медицинского оборудования. Так, в Ярославскую ЦРБ поступят компьютерный томограф, цифровой рентген и аппарат для флюорографии, а в больнице имени Семашко запустят в работу ангиограф. Еще 40 млн руб. будет направлено на благоустройство внутрибольничных территорий Тутаевской, Переславской, Ростовской ЦРБ и Областной клинической больницы.

Губернатор подчеркнул, что в минувшем году штаты больниц увеличились на 158 врачей и на 264 представителя среднего персонала. Также в 2025 году удалось сократить кредиторскую задолженность больниц: по словам губернатора, за четвертый квартал прошлого года она уменьшилась на 400 млн руб.

Алла Чижова