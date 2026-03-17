Главреда СМИ-иноагента «Медуза» Колпакова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (объявлено в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Информация размещена на сайте ведомства.

Из карточки господина Колпакова следует, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. Какой именно — МВД не уточняет.

Иван Колпаков возглавляет «Медузу» (иноагент, нежелательная в РФ организация) с марта 2019 года. Назначен на пост повторно после короткого перерыва (с 2014 года работал замглавреда онлайн-СМИ, с 2016-го — его главным редактором, а в 2018-м — ушел по собственному желанию). До переезда в Ригу, с 2012 по 2014 год, руководил отделом специальных корреспондентов в Lenta.ru — тогда главредом издания была Галина Тимченко (иноагент).

В апреле 2025 года в отношении господина Колпакова возбуждено административное дело по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).