МВД России объявило в розыск бывшего депутата-иноагента Янковского

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского (признан иноагентом) по уголовной статье. Это следует из базы данных ведомства. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

Минюст объявил Аркадия Янковского иноагентом в сентябре 2024 года. Министерство утверждало, что он выступал против проведения СВО, распространял фейки о решениях российских властей и материалы иноагентов.

Аркадий Янковский (признан иноагентом) был депутатом Госдумы с 1995 по 1999 год, занимал должность заместителя председателя комитета по туризму и спорту. Позже работал в Счетной палате. В марте 2022 года уехал из России.