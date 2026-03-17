Лидером по использованию среди мессенджеров у автолюбителей Татарстана стал Telegram. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Telegram стал самым популярным мессенджером у автолюбителей Татарстана

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он набрал почти в три раза больше голосов, чем занявший второе место МАХ. Третью строчку с небольшим отрывом занял WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Далее идут обычные СМС.

Еще 6% респондентов заявили, что не пользуются мессенджерами, а 1% выбрали другие приложения.

Три года назад лидировал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), за ним следовали Telegram и Viber.

Ранее сообщалось, что в Telegram не прогружаются мультимедиа и сообщения отправляются со значительной задержкой.

Анна Кайдалова