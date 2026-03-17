Минстрой не ожидает снижения ввода многоквартирного жилья в 2026 году

Серьезного снижения объемов ввода многоквартирных домов в России в 2026 году не ожидается, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании общественного совета при ведомстве.

По словам министра, в строительстве находится 117 млн кв. м жилья. На начало года уровень продаж традиционно составлял около 32%.

«То, что строится в 2026 году, вызывает оптимизм по строительству многоквартирного жилья, запланированный объем должен быть введен»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Господин Файзуллин добавил, что текущие показатели продаж не полностью устраивают ведомство, при этом ситуация по регионам остается неоднородной. В отдельных субъектах уровень продаж в будущие периоды опускается ниже 30%.

По данным Росстата, в 2025 году ввод жилья в России увеличился на 0,4% в годовом выражении и достиг 108,1 млн кв. м. Объем ввода частных домов вырос на 2%, тогда как показатель по многоквартирному жилью снизился на те же 2%. В 2026–2027 годах эксперты не прогнозируют существенного увеличения объемов строительства, прежде всего в сегменте многоквартирных домов. Он испытывает давление из-за высоких процентных ставок и сдержанного спроса.

