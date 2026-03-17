Турция предложила Ирану и США свою площадку для переговоров

Турция выступила с предложением использовать ее площадку для переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Однако на данный момент (Турция.— "Ъ") не видит у сторон конструктивного настроя»,— добавил собеседник агентства.

Сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что до начала горячей фазы конфликта Анкара пыталась стать посредником в урегулировании. Турция предложила сценарий, при котором «американцы и иранцы могли бы всесторонне обсудить ядерную проблему».

Параллельно с этим предлагалось обсудить другие проблемы с региональными игроками. По данным AP, Иран тогда отказался от предложения Турции и предпочел инициативу Омана, который в конечном счете выступил посредником на переговорах между Ираном и США по иранской ядерной проблеме.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Анастасия Домбицкая