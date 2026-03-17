В Казани у озера Кабан создадут туристический кластер на 150 тысяч гостей в год

В Казани планируют создать туристический кластер у озера Средний Кабан. Он разместится в районе улиц Назарбаева и Технической и объединит отели, жилье, рестораны, общественные пространства и бизнес-центры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Проект представили на заседании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС в Нью-Дели.

Ожидается, что кластер сможет принимать до 150 тысяч гостей в год и станет новой площадкой для делового туризма и международных мероприятий. Проект реализуют за счет частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что в этом году продолжится благоустройство набережной озера Кабан.

Анна Кайдалова