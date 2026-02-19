В Казани представили проект развития набережной озера Нижний Кабан. Проект завершит формирование единого пешеходного маршрута вокруг озера, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

В Казани разработали проект благоустройства набережной Нижнего Кабана Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана

Работы охватят 1,5 км береговой линии вдоль улицы Марджани — от улицы Назарбаева до памятника Шигабутдину Марджани.

В 2026 году благоустроят нижний ярус площадью 2,2 га: появятся променад у воды, новые спуски, смотровые площадки и зоны водных садов. Также начнется обновление инженерных сетей.

В 2027 году планируется реконструкция верхнего яруса и улицы Марджани (1,6 га): движение сделают односторонним, расширят пешеходные зоны, создадут новые общественные пространства, в том числе площадки с видом на Театр имени Галиасгара Камала.

Анна Кайдалова