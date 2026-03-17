Евразийский банк развития сообщил о замедлении экономики РФ

Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил о замедлении экономики России после рекордных темпов роста в 2023-2024 годах. Это следует из мартовского макроэкономического обзора кредитной организации.

По данным ЕАБР, по итогам 2025 года российская экономика увеличилась на 1% (рост ВВП) против роста на 4,9% годом ранее. Согласно отчету, промышленное производство в России, которое выступало основным драйвером роста экономического сектора, за прошлый год увеличилось на 1,3%.

За год в стране вырос выпуск обрабатывающей продукции (+3,9%), машиностроения (+7,7%), металлообработки (+2,8%) и химических продуктов (+0,5%). Однако в остальных отраслях, как сообщили в банке, наблюдается отрицательная динамика из-за замедления внутреннего спроса, в том числе в добывающем секторе (-1,6%). В январе 2026 года экономическая активность сократилась на 2,1% год к году из-за спада в обрабатывающей промышленности, следует из отчета.

По данным ЕАБР, дефицит федерального бюджета в стране составил 5,6 трлн руб. (2,6% ВВП) против 3,5 трлн руб. (1,7% ВВП) годом ранее. Как сообщили в банке, увеличение бюджетного дефицита связано с опережающим ростом расходов относительно доходов. «Правительство России планирует скорректировать бюджетное правило, снизив цену отсечения нефти для расчета доходов»,— написано в отчете.