Еврокомиссия разъяснила правила применения платежных санкций к россиянам

Одним из ограничений для граждан России в 19-м пакете санкций Евросоюза от октября 2025 года стал запрет на предоставление определенных платежных услуг. 13 марта Еврокомиссия (ЕК) опубликовала документ, в котором уточняются правила применения этих мер, обратил внимание РБК.

Согласно документу, россиянам (физлицам, юрлицам и созданным в РФ организациям) запрещено предоставлять платежные услуги и сервисы цифровых денег. Там также упоминается ограничение на услуги, связанные с криптовалютой.

Из разъяснения следует, что в адрес граждан России нельзя выпускать никакие платежные инструменты. К ним относятся как новые карты, включая виртуальные, так и продление или замена старых карт. Если же владелец карты имеет вид на жительство или право на постоянное место жительство в стране ЕС, срок действия его платежного инструмента не должен превышать срок действия ВНЖ или ПМЖ, указано в документе.

Кроме того, россиянам запретили получать услуги эквайринга. По словам собеседницы РБК — советника FTL Advisers Екатерины Дроздовой — эта мера сильнее всего влияет на бизнес, связанный с гражданами РФ. Как пояснили в ЕК, транзакцию следует заблокировать, если она проходит через цифровые кошельки и платформы токенизированных активов, так как в таких операциях обычно используется эквайринг.

Еще одно ограничение касается сервисов инициации платежей. Это значит, что россиянам запрещено использовать сторонние платформы типа Open Banking, которые переводят средства напрямую с банковского счета пользователя, минуя карточные сети.

Указанные санкции не распространяются на граждан и обладателей действующих ВНЖ и ПМЖ стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. «Под него (исключение.—"Ъ"), как правило, подпадают и держатели долгосрочных виз типа D, если они зарегистрированы по месту проживания в соответствии с национальным законодательством (например, студенты или работники)»,— рассказала в беседе с РБК юрист Verba Legal Татьяна Зеленовская.

При этом из разъяснения ЕК становится ясно, что санкции ограничиваются запретами на конкретные платежные услуги, но не затрагивают банковское обслуживание в целом. По словам опрошенных РБК экспертов, опубликованный документ позволяет избежать широкого толкования введенных рестрикций и скорректировать работу европейских финансовых организаций.