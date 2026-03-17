Чем известен глава службы безопасности Ирана Али Лариджани

17 марта Минобороны Израиля заявило о гибели главы службы безопасности Ирана Лариджани, Иран эту информацию не подтверждал. Подробности биографии одного из самых влиятельных иранских политиков — в справке “Ъ”.

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Али Ардашир Лариджани родился 3 июня 1958 года в иракском городе Наджаф. В 1979 году получил степень бакалавра математики и информатики в технологическом университете «Шариф». Защитил магистерскую и докторскую степени по западной философии в Тегеранском университете.

В 1980–1990 годы служил в Корпусе стражей исламской революции. С 1992 по 1994 год — министр культуры и исламской ориентации, в 1994–2004 годах руководил государственной телерадиокомпанией Ирана (IRIB). В августе 2004 года был назначен советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В 2005 году баллотировался в президенты Ирана и занял шестое место с 5,94% голосов, баллотировался также в 2021 и 2024 годах, но оба раза был дисквалифицирован.

С 2005 по 2007 год — секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), занимался вопросами обороны и безопасности, а также был главным переговорщиком по ядерной программе. В 2008–2020 годах являлся председателем парламента Ирана (Меджлиса). С 2020 года — член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана). В августе 2025 года вновь был назначен секретарем ВСНБ.

Али Лариджани считается представителем консервативного крыла иранских элит и входит в лагерь так называемых теократических правых. После смерти верховного лидера Али Хаменеи в феврале 2026 года западными СМИ назывался одним из самых влиятельных людей в стране и неофициальным лидером Ирана.