Суд Татарстана утвердил оправдательный приговор по делу экс-главы «Интехбанка»

Верховный суд Татарстана оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего председателя совета директоров «Интехбанка» Рустема Абдуллина и экс-директора компании «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд оправдал фигурантов в ноябре 2025 года. Тогда следствие утверждало, что они пытались похитить имущество на 158 млн руб. у компании «Файнейшнл Партнерс» и 8 млн руб. у «Нефтетрейдсервис» через поддельные договоры.

В 2023 году суд первой инстанции также оправдал обвиняемых, но тогда решение было отменено и дело направили на новое рассмотрение.

Анна Кайдалова