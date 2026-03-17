Bloomberg: глава Warner Bros. может заработать на сделке с Paramount $667 млн

По подсчетам агентства Bloomberg, генеральный директор Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав может заработать $667,2 млн от сделки своей компании с медиахолдингом Paramount Skydance Corp. Согласно уведомлению WBD для регуляторов, топ-менеджер получит $34,2 млн в виде выходного пособия, $115,8 млн в виде опционов и $517,2 млн за свои акции.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав

Фото: Danny Moloshok / Reuters Генеральный директор Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Ранее господин Заслав уже заработал $113 млн на продаже части своих акций WBD компании Paramount. В 2022 году он, будучи гендиректором Discovery, стал одним из организаторов слияния компании с Warner Bros. и образования холдинга WBD.

В декабре прошлого года о покупке WBD за $83 млрд договорился стриминговый сервис Netflix. После этого конкурирующее предложение на покупку WBD подала компания Paramount Skydance Corp., которая в итоге перебила заявку Netflix,— общая сумма сделки с учетом долгов WBD составила $110 млрд.

Евгений Хвостик