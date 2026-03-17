Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 20 марта

Действие желтого уровня погодной опасности в Москве и области продлили до утра 20 марта. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Ранее желтый уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде, должен был действовать до утра 19 марта. Он предполагает риск образования гололедицы на дорогах и усиления ветра.

Синоптики рекомендовали москвичам не спешить с заменой зимних шин на летние. По данным метеорологов, ночные температуры сохранятся в диапазоне 0…-5 °C как минимум до конца недели. Аналогичный уровень погодной опасности введен во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.