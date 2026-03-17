Москвичам посоветовали отложить смену шин до апреля

Синоптики рекомендовали не спешить с заменой зимних шин на летние в Москве. Ночные температуры сохранятся в диапазоне 0…-5 °C как минимум до конца недели, поэтому оптимальный срок для замены резины — не ранее первой декады апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Минувшей ночью температура в столичном регионе опускалась ниже нуля почти повсеместно. В центре города на Балчуге показатель остался положительным и составил не ниже +1,8 °C, тогда как на ВДНХ зафиксировали -2,4 °C. На других метеостанциях мегаполиса значения колебались от +1,8 °C до -4,3 °C, в Новой Москве — до -5,8 °C.

В Подмосковье минимальная температура достигала -6,1 °C в Ново-Иерусалиме, в Кашире — около -1,5 °C. Погодные условия соответствуют климатической норме для марта.

Михаил Леус указал, что заморозки возможны и в апреле, а иногда сохраняются до мая. В XXI веке средняя дата последних заморозков в Москве приходится на 27 апреля, самые поздние фиксировались 15 мая, в последние годы — в первой декаде мая.