Госдума разрешила ГИБДД штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в КоАП, позволяющие ГИБДД выносить штрафы на 800 руб. с камер за отсутствие полиса ОСАГО. Автовладельцы будут получать не более одного штрафа в 24 часа независимо от количества проездов под камерами.

Законопроект предложила группа депутатов, включая главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В первом чтении законопроект был принят 12 ноября 2025 года. В Российском союзе автостраховщиков документ уже поддержали. Применение камер для фиксации нового состава начнется в конце года после того, как МВД доработает свои информационные системы. До этого момента штрафы за отсутствие полисов выносят инспекторы ГИБДД при надзоре за дорожным движением.

