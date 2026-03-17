ВЦИОМ: большинство россиян сожалеют о распаде Советского Союза

Более половины граждан России продолжают жалеть о распаде СССР, воспринимая события конца 1991 года как историческую ошибку. Это следует из данных опроса ВЦИОМа, приуроченного к 35-летней годовщине референдума о сохранении Советского Союза.

Согласно исследованию, доля россиян, сожалеющих о распаде СССР, в последние полтора десятилетия остается стабильной: в 2012 году в этом признавались 56% опрошенных, а в 2026-м — 57%. Те же 57% убеждены, что такого развития событий можно было избежать, тогда как 30% считают распад Союза неизбежным. Если бы референдум проводился сегодня, то за сохранение СССР проголосовал бы 61% участников опроса (в 2021 году так ответили 73% респондентов). В марте 1991-го за необходимость сохранения обновленного Союза высказались 76,4% участников плебисцита.

Основную ответственность за распад советского государства россияне возлагают на тогдашнее руководство страны в целом (24%), а также конкретно на первого президента России Бориса Ельцина (17%) и первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева (16%).

Аналитики ВЦИОМа отмечают, что «по мере смены поколений эмоциональная связь с Советским Союзом предсказуемо ослабевает»: чем моложе респонденты, тем меньше они сожалеют о распаде СССР. Среди зумеров (2001 год рождения и позже) таких всего 14%, тогда как в «поколении оттепели» (до 1947 года) — 79%. «Ностальгия по СССР постепенно перестает быть объединяющим чувством и превращается в память старших поколений, которая естественным образом будет угасать со временем»,— отмечает в комментарии на сайте ВЦИОМа эксперт центра Татьяна Смак.

Моника Симонян