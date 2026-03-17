Более 30 школьных классов в Петербурге отправили на карантин из-за гриппа и ОРВИ

По данным на 17 марта 33 школьных класса и 21 группа в детских садах Санкт-Петербурга отправлены на карантин. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на городской комитет по образованию.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В структуре Смольного уточнили, что меры связаны с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

При этом число закрытых на карантин классов все еще значительно ниже уровня конца прошлого года. Так, на 23 декабря в связи с сезонными вирусами домой отправили 519 классов.

Артемий Чулков

