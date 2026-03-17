Замначальника отдела МВД по Ставрополью арестовали за взятку в 3 млн рублей

Сотрудники ФСБ и СКР задержали заместителя начальника отдела — начальника отделения №1 отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и хищениями НДС управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Полицейский подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили пресс службы региональных управлений ФСБ и СКР.

Летом 2025 года его отдел проверял законность работы двух предпринимателей из Ставрополя, выпускавших бакалейную продукцию. Бизнесмены опасались штрафов и уголовных дел, поэтому через знакомого обратились к замначальнику. Тот пообещал прекратить проверки и не привлекать их к ответственности за 2 млн руб. ежемесячно: 1 млн руб. он забирал себе, остальное якобы передавал другим силовикам.

С июля по октябрь 2025 года посредник собрал у предпринимателей 6 млн рублей наличными. Из них 3 млн руб. он вручил полицейскому лично, остальное оставил себе под тем же предлогом. Деньги передавали в Ставрополе, в неустановленном пока месте; следствие изъяло их при задержании. Предприниматели действовали из страха перед налоговыми доначислениями, которые могли превысить десятки миллионов рублей с учетом штрафов.

Суд арестовал подозреваемого и посредника, поместив обоих под стражу. Полицейскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). Знакомому вменили посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ). Действия самих бизнесменов проверят на предмет незаконной передачи денег должностным лицам.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю начали служебную проверку. Если вина подтвердится, полицейского уволят по отрицательным мотивам и лишат права занимать должности в органах внутренних дел. Расследование ведет СУ СКР по региону совместно с ФСБ; оперативники собрали доказательства в виде показаний свидетелей, аудиозаписей разговоров и изъятых купюр.

Станислав Маслаков