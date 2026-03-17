Суд Нью-Йорка отклонил иск туриста на $100 тыс. из-за слишком острого соуса

Турист из Германии проиграл дело в суде Нью-Йорка, куда подал иск на $100 тыс к сети Los Tacos №1 из-за поданного ему в одном из ресторанов слишком острого соуса, пишет The Guardian.

Фейсал Манц побывал в ресторане Los Tacos №1 в августе 2024 года. После еды, утверждает истец, из-за остроты соуса у него начало печь во рту, резко участился пульс, на языке появились волдыри. Турист обвинил сеть в том, что она не предупреждала об остроте своих соусов. «Я не представлял, насколько эти соусы опасны», — заявил господин Манц.

Судья, рассмотревший иск, отметил, что истец не сумел доказать халатность со стороны заведения. Кроме того, господин Манц не спросил в ресторане ни о составе соусов, ни об их остроте. По мнению судьи, «здравомыслящий человек мог бы легко выяснить, что сальса в Los Tacos очень острая».

Это не единственный иск, поданный немцем в Нью-Йорке по итогам своей поездки в США. Он уже проиграл дело против сети Walmart на $10 млн (он обвинял ее в дискриминации за то, что для подключения к wi-fi в магазине требовался американский номер телефона) и иск еще на $10 млн к полиции за то, что те «неадекватно» реагировали на его сигнал о нападении на него.

Алена Миклашевская