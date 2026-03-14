Всемирный день П

15 марта отмечается Всемирный день защиты потребителей. Он учрежден Международной организацией потребителей и призван «повышать осведомленность широкой общественности о правах и проблемах потребителей». С момента его учреждения в 1983-м потребители заметно поднаторели в защите своих прав, в том числе и через суд. “Ъ” собрал истории, когда претензии истцов выглядели смешными или заведомо провальными, а потом и завершались непредсказуемо.

Текст: Евгений Хвостик

Кофе не подарок В феврале 1992 года 79-летняя Стелла Либек купила кофе на вынос в «Макдоналдсе» в американском городе Альбукерке и случайно опрокинула содержимое стакана себе на колени. Температура кофе была более 80°C. Женщина получила ожоги третьей и четвертой степени и долгое время провела в больнице. Пострадавшая обратилась в компанию и попросила компенсировать ей медицинские расходы — $20 тыс. Однако компания предложила ей лишь $800. После этого Либек обратилась в суд, а ее история попала на первые полосы газет.

Фото: Joe Marquette / AP 79-летняя Стелла Либек получила от «Макдоналдса» за пролитый кофе компенсацию в $640 тыс. (при начальном размере выплаты в $3 млн)

Фото: Joe Marquette / AP Суд длился больше года, и в августе 1994 года жюри присяжных решило, что компания должна выплатить истице $2,9 млн. В решении отмечалось, что частично вина лежит на пострадавшей — на стакане было предупреждение о том, что в нем находится горячий напиток, но надпись была недостаточно крупной. Зато присяжные учли, что «Макдоналдс» подавал клиентам кофе буквально раскаленным — температура напитка была 80–85°C против 50°C в других сетях быстрого питания. Кроме того, были представлены данные, что ранее сеть «Макдоналдс» уже получила несколько сотен жалоб посетителей на чрезмерно горячий кофе, но никаких мер не приняла. После ряда апелляций «Макдоналдс» удалось снизить размер компенсации и урегулировать дело во внесудебном порядке. По неофициальным данным, Стелла Либек получила $640 тыс.

Инопланетяне и попкорн В сентябре 2012 года суд Денвера (США) вынес решение по делу 57-летнего Уэйна Уотсона. Истец обвинял производителя продуктов Gilster-Mary Lee Corp в своем недуге, который в СМИ окрестили «попкорновой болезнью легких».

Фото: Ed Andrieski / AP Любитель попкорна Уэйн Уотсон отсудил у компании компании-производителя $7 млн за «попкорновую болезнь легких»

Фото: Ed Andrieski / AP Многие годы Уэйн Уотсон регулярно употреблял попкорн, съедая около двух пакетов в день. Когда возникли проблемы с дыханием, Уотсон даже не связал болезнь с любимым продуктом. «Это довольно странная история, не правда ли? Человек заболел у себя на кухне, вдыхая токсичные пары, содержащиеся в попкорне»,— позже объяснял истец. Как у инопланетян стало модным похищать землян В попкорне содержался ядовитый ароматизатор — диацетил, поражающий легкие. Адвокаты Уотсона утверждали, что на этикетке должно быть предупреждение о его вреде. Но юристы компании ответили, что они «с таким же успехом могли бы предупредить, что из пакетов выпрыгивают инопланетяне, потому что это тоже обснованно». Однако после проведения экспертиз и медицинских обследований, подтвердивших и вред диацетила, и то, что именно он вызвал болезнь легких у истца, суд обязал компанию выплатить Уотсону $7,2 млн. Более того, выяснилось, что аналогичные проблемы со здоровьем испытывали сотрудники самой компании, работавшие на производстве этого вида попкорна. После этого диaцетил запретили к использованию в нескольких штатах США.

Где мои крылья Австрийская компания Red Bull, производящая одноименный энергетик, известна своим рекламным слоганом «Red Bull окрыляет». Житель Нью-Йорка Бенджамин Каризерс, регулярно употреблявший напиток с 2002 года, обратился в суд за компенсацией, поскольку с ним ничего подобного не произошло. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters В 2013 году он подал иск к американскому отделению компании, заявив, что реклама напитка вводит потребителей в заблуждение, представляя его как некий высококачественный (и поэтому справедливо дорогой) продукт, почти уникальный («окрыляющий») источник энергии и жизненной силы. В действительности же, по мнению истца, это был просто напиток с высоким содержанием кофеина. Ничего особенного. Впрочем, даже этого самого кофеина в нем было меньше, чем, скажем, в кофе от Starbucks. Зато стоил Red Bull гораздо больше. Каризерс сделал иск коллективным, так что к нему присоединились многие потребители Red Bull в США. В октябре 2014 года Red Bull согласилась урегулировать претензии. Истцам было выплачено по $10–15 тыс., то есть в общей сложности $13 млн. Компания компенсировала и судебные издержки истцов на общую сумму $4,75 млн.

Злой Walmart и сосиски

Фото: @ilovepuppies246 Каждый день магазины Walmart в США посещают около 16 млн человек

Фото: @ilovepuppies246 В марте 2011 года Мэри Бах из американского штата Пенсильвания подала в суд на крупнейшую в США и в мире розничную сеть — компанию Walmart. Причиной стало то, что, оплачивая купленные сосиски на кассе, выяснилось: их цена на два цента дороже заявленной на упаковке. По требованию женщины кассир вернул ей разницу — $0,02. Когда через несколько дней она вернулась в магазин и взяла другую упаковку таких же сосисок, история на кассе повторилась. Тогда Мэри Бах решила подать в суд на Walmart, обвинив ее в том, что она умышленно хитрит, продавая товар чуть выше заявленной цены и рассчитывает при этом, что покупатель не станет устраивать скандал или отказываться от покупки из-за каких-то двух центов. При том, что в США в магазины сети ежедневно приходят 16 млн человек в день, хитрость эта может приносить большую прибыль. Судебная тяжба продолжалась несколько месяцев. В итоге компания решила компенсировать Мэри Бах убытки и выплатить компенсацию в размере $180, то есть в 9 тыс. раз больше, чем первоначальная сумма, которую чуть не переплатила истица за сосиски.

Телевизор врать не будет

Фото: Cоцсети Дэнни Роупа Израильскому телеведущему Дани Рупу пришлось извиняться за то, что зрительница поверила его прогнозу погоды и заболела

Фото: Cоцсети Дэнни Роупа В 1996 году жительница израильского города Хайфа подала в суд на местный телеканал Channel 2 и его ведущего метеоролога Дани Рупа. Ее возмутило, что как-то ведущий пообещал солнечную погоду, она ему поверила и вышла из дома в легкой одежде. Но пошел сильный дождь. Женщина промокла, заболела и пропустила несколько рабочих дней, что сказалось на ее доходе. В своем иске жительницы Хайфы обвиняла телеканал и ведущего в том, что она, как потребительница информации, пострадала от некачественного продукта — неправильного прогноза погоды. Женщина потребовала от телеканала и ведущего не только извинений, но и материальной компенсации за болезнь и потерянный заработок. Иск обсуждали в газетах и на телевидении. Телеканал и ведущий решили уладить дело во внесудебном порядке и договорились о выплате истице $1 тыс. Кроме того, метеоролог лично извинился перед ней.