Экс-главу отдела зенитного вооружения Минобороны РФ Лайко приговорили к 11 годам

Московский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве и получении взятки бывшего начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны, подполковника Евгения Лайко. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 9 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Инстанция также запретила осужденному занимать должности на госслужбе на восемь лет. Лайко лишили воинского звания, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова. Также суд конфисковал и обратил в доход государства 13,6 млн руб.

Как установил суд, в 2020 году к подполковнику обратился исполнительный директор ООО «НПП "Александр"» Вячеслав Семенов. Его интересовало продвижение продукции предприятия: оптических приборов, в том числе для ПВО. Лайко согласился помочь с этим за деньги, и с 2021 по 2025 год получил от господина Семенова 8 млн руб. Еще 2 млн руб. директор НПП передал за заключение договора на оптико-конструктивные разработки. Кроме того, Лайко убедил Семенова, что может помочь с продвижением изделия компании, и получил за это 1 млн руб.

Также Евгений Лайко получил около 3 млн руб. от ООО «Техмет 18» и АО «Концерн КЭМЗ». Сотрудник концерна передавал деньги в 2022-2024 годах за общее покровительство компании и помощь с заключением госконтрактов.

Никита Черненко