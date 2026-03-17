После гибели двух сварщиков в Бокситогорском районе возбудили уголовное дело

Следственный отдел по городу Бокситогорску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, 16 марта 2026 года в деревне Чудцы двое работников коммерческой организации ремонтировали скребковый транспортер подачи щепы. Во время движения транспортера их затянуло в движущиеся механизмы.

Пострадавшие получили множественные телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают сотрудников, отвечавших за безопасность производственного процесса.

Ранее о гибели рабочих сообщила руководитель Северо-Западной инспекции труда Ольга Казанская. По ее данным, они работали на предприятии как индивидуальные предприниматели.

Артемий Чулков