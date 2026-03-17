Ирак начал переговоры с Ираном о судоходстве в Ормузском проливе

Ирак добивается от Ирана разрешения на судоходство в Ормузском проливе. Страны ведут переговоры на этот счет, сообщил министр нефти Ирака Хаян Абдель Гани телеканалу «Аль-Шаркия».

«Ведутся переговоры с соответствующими органами для разрешения прохода некоторых нефтяных танкеров через Ормузский пролив, чтобы мы могли возобновить экспорт,— сказал Хаян Абдель Гани (цитата по AFP).— Нам необходимо предоставить им (иранской стороне.— “Ъ”) информацию о типах этих судов, их названиях, принадлежности к той или иной организации, а также об их владельцах».

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. Коммерческие суда разных стран неоднократно подвергались атакам в этом районе, при этом некоторым судам из «дружественных» Ирану государств удавалось проходить пролив без происшествий.

Из-за запрета на судоходство в Ормузском проливе страны региона начали ограничивать добычу нефти. По данным Bloomberg, 2-2,5 млн б/с добычу нефти сократила Саудовская Аравия, Ирак — на 2,9 млн б/с, а ОАЭ — на 500-800 тыс. б/с. До начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Ирак в основном экспортировал нефть — около 3,5 млн баррелей в день — с месторождений на юге Басры через Ормузский пролив, уточняет AFP.