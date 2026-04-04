Старый Хеф

Что было бы с Хью Хефнером, доживи он до наших дней? 9 апреля ему могло бы исполниться 100 лет. Давал бы он судебные показания, сидя в инвалидном кресле, как Харви Вайнштейн? Этого мы уже не узнаем. Главный плейбой XX века, придумавший великую американскую секс-мечту и построивший ее в своем особняке, успел умереть до появления движения MeToo, веб-камер, OnlyFans и сексуальных ИИ-чат-ботов — до того, как привычный ему мир неузнаваемо изменился.

Хью Марстон Хефнер (1926–2017)

Фото: David Klein / Getty Images Хью Марстон Хефнер (1926–2017)

Текст: Алексей Алексеев

Детство без объятий и поцелуев

Неизвестно, был ли у Хью Хефнера персональный психоаналитик. Но, если бы был, он наверняка записал бы в свой блокнотик два термина: «психологическая травма» и «гиперкомпенсация». «Я спал с тысячами женщин, и я им все еще нравлюсь»,— скажет Хефнер в интервью журналу Esquire в 76 лет. Это и есть гиперкомпенсация.

Но начнем с ранних психологических травм.

Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. Его отец служил бухгалтером в компании Advanced Aluminum, мать — домохозяйка. Оба родителя были набожными методистами. Методизм, как известно, протестантская конфессия, в которой особое внимание уделяется строгому, методичному соблюдению евангельских предписаний.

«Мои родители были сторонниками запретов, были воспитаны в духе сухого закона. Они были очень хорошими людьми, с высокими моральными принципами, но очень эмоционально сдержанными. В нашем доме не было объятий и поцелуев» (из интервью Хью Хефнера газете The Hollywood Reporter, 2011 год). «Мои предки были пуританами. В их жизни, в том, как их воспитывали, было много психологического давления, и, в свою очередь, так воспитывали меня. С раннего возраста я убегал в мечты и фантазии, подпитываемые музыкой и фильмами» (из интервью журналу Time, 2005 год). У Хью был младший брат Кит, вместе они играли в пиратов.

В предпоследнем классе старшей школы Хью Хефнер влюбился в очаровательную брюнетку по имени Бетти Конклин. С ней он научился танцевать джиттербаг (один из свинговых танцев). Когда Бетти пригласила другого парня прокатиться на тележке с сеном — популярное в то время развлечение,— для него это стало шоком.

В общем, вслед за родителями девушка внесла свой вклад в психологическое травмирование.

Но с этой травмой 16-летний Хефнер справился. Он изменил свой имидж. Стал называть себя не Хью, а Хефом. И оставался Хефом следующие 75 лет.

Он стал носить другую одежду, не ту, которую считали правильной родители-методисты. Он предпочитал желтые вельветовые брюки, красные фланелевые рубашки навыпуск и туфли-лодочки. Он стал школьным активистом — главой ученического совета. Он писал пьесы для постановки в школе и играл в них. Он рисовал комиксы под названием School Daze («Школьные будни»), в которых был главным героем, окруженным друзьями. Учился он очень хорошо, чему способствовал высокий коэффициент интеллекта (IQ) — 152. Для справки: средний уровень IQ — 100.

А после Бетти он влюбился в другую девушку — Милдред Уильямс.

А что стало с Бетти Конклин? В 1992 году Хью Хефнер вместе с братом и друзьями посетил район Чикаго, в котором вырос. Он пригласил и жившую в то время в Сан-Франциско Бетти Конклин Слейвен (она тогда носила фамилию уже второго мужа). В школьные годы Бетти подрабатывала в аптеке, продавала газировку. В униформу продавца входили картонные манжеты. Болтая с Бетти полвека спустя, Хеф предположил, что, возможно, именно они навели его на мысль о манжетах девушек-кроликов Playboy. В 2000-е годы Бетти Конклин Слейвен снялась в нескольких документальных фильмах и сериалах, посвященных империи Playboy.

Неверная невеста

В июне 1944 года, после окончания школы, Хеф записался в армию добровольцем. Он хорошо освоил самозарядную винтовку М1 Garand, получил знак отличия снайпера. На военной базе Форт-Мид в штате Мэриленд Хеф ожидал приказа о направлении в боевую часть. Но ему предложили остаться на базе — секретарем, так как он умел печатать на машинке. Еще Хеф рисовал карикатуры для армейской газеты.

В 1946 году Хефнер был демобилизован с хорошей характеристикой. По Закону о реинтеграции военнослужащих 1944 года (G. I. Bill) он имел льготы на получение высшего образования. Хефнер проучился один семестр в Чикагском институте искусств. Затем перешел в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, где получил степень бакалавра психологии с двойной специализацией: в области писательского мастерства и изобразительного искусства.

В 1948 году он написал студенческую работу об Институте исследований сексуальности (Institute for Sex Research, ISR) Альфреда Кинси и получил оценку «отлично» за качество исследования темы и «хорошо с плюсом» за выводы.

Фото со свадьбы Кристи Хефнер, дочери Хью Хефнера, и Билла Маровитца (в центре). Слева направо: Пьер Рорбах (третий муж первой жены Хью Хефнера), Милдред «Милли» Ганн (первая девушка и первая жена Хью Хефнера), Кимберли Конрад (вторая жена Хью Хефнера), Хью Хефнер, Джейн Маровиц (мать жениха, сидит)

Фото: Steve Liss / Getty Images Фото со свадьбы Кристи Хефнер, дочери Хью Хефнера, и Билла Маровитца (в центре). Слева направо: Пьер Рорбах (третий муж первой жены Хью Хефнера), Милдред «Милли» Ганн (первая девушка и первая жена Хью Хефнера), Кимберли Конрад (вторая жена Хью Хефнера), Хью Хефнер, Джейн Маровиц (мать жениха, сидит)

В декабре 1948 года Хью Хефнер обручился с Милдред «Милли» Уильямс. 60 лет спустя в интервью газете The New York Times Хефнер рассказывал: «В промежутке между помолвкой в декабре и свадьбой в июне моя девчонка рассказала мне, что у нее был роман, и это меня опустошило, потому что я был невинным. Я потерял девственность с ней, с девушкой, на которой собирался жениться. И я все еще был таким, по сути, старомодным парнем. До меня не дошло, что, возможно, стоит засомневаться по поводу наших отношений. Я хотел сохранить отношения. Мы поженились. Волшебство исчезло сразу же… Как бы все сложилось, не будь этого романа… подходил ли я для брака, и так далее? Я не знаю. Я был по уши влюблен».

Психологические травмы копились, но гиперкомпенсация еще не началась.

Молодой Хефнер размышлял о бессмысленности своей жизни, стоя на этом мосту. А неделю спустя неожиданно придумал журнал

Фото: Bruno PEROUSSE / Gamma-Rapho / Getty Images Молодой Хефнер размышлял о бессмысленности своей жизни, стоя на этом мосту. А неделю спустя неожиданно придумал журнал

От «Детских развлечений» к взрослым утехам

В 1949 году Хефнер работал помощником менеджера по персоналу в компании Chicago Carton. В 1950-м — копирайтером в универмаге Carson Pirie Scott всего за $40 в неделю. Затем он устроился копирайтером в журнал Esquire, откуда уволился в январе 1952 года, после того как ему отказались повысить зарплату на $5 в неделю (ему платили $60 в неделю, что примерно соответствует современным $734).

В 1952 году Хеф стал отцом — у него родилась дочь Кристи Энн Хефнер.

Следующее место работы Хью Хефнера — менеджер по распространению журнала Children`s Activities («Детские развлечения»).

«Я помню, как стоял на мосту, смотрел на озеро Мичиган и думал, что моя жизнь никуда не движется. Я чувствовал себя так, словно успешно стал похожим на своих родителей. На глаза навернулись слезы» (из интервью журналу Time, 2005 год).

«Спустя неделю после того, как я стоял на том мосту, я, вопреки всякой логике, решил, что надо основать свой собственный мужской журнал. Это была замечательная идея, но у меня, конечно же, совсем не было денег. Совсем. Я пошел к своей семье и рассказал отцу о своих планах, спросил, не мог бы он инвестировать или одолжить мне денег. А он, будучи консервативным бухгалтером, посчитал это невыгодным делом и отказал. Когда я уходил, мать отвела меня в сторону и сообщила, что у нее есть свои деньги, потому что она работала во время войны, и дала мне чек на $1000. Нам удалось собрать в общей сложности $8000, и именно на эти средства были запущены журнал и империя» (из интервью газете The New York Times, 2008 год).

Журнал должен был называться Stag Party («Мальчишник», в дословном переводе — «Оленья вечеринка»). Логотипом бренда должен был стать силуэт оленя с рогами. Олень стоял, держа одним копытом мундштук, а другим — бокал с коктейлем. Но оказалось, что уже существует мужской журнал Stag. Пришлось срочно искать другие название и логотип. У Хефнера было несколько вариантов — Top Hat («Цилиндр»), Satyrs («Сатиры»). Пока наконец он не остановил свой выбор на названии, которому суждено было войти в историю — Playboy.

А оленя сменил кролик в галстуке-бабочке, ныне всемирно известный.

Для первого номера журнала Playboy Хеф хотел изобрести какой-нибудь трюк, чтобы сразу привлечь внимание. Первая идея была такой — разместить в журнале стереофотографию. Но выяснилось, что, если вкладывать стереоочки в каждый номер, расходы будут слишком велики. Как и с оленем, потребовалась срочная замена.

Легендарный первый номер журнала Playboy со съемкой Мэрилин Монро

Фото: Photo 12 / Universal Images Group / Getty Images Легендарный первый номер журнала Playboy со съемкой Мэрилин Монро

«Я обнаружил, что уже знаменитая фотография Мэрилин Монро для календаря — которую до этого никто не видел — принадлежит John Baumgarth Company, расположенной в западной части Чикаго, совсем рядом с тем местом, где я вырос. Так что... я сел в свой старый Chevrolet, поехал туда, встретился с Джоном Баумгартом и уговорил его разрешить мне опубликовать ее в самом первом номере» (из интервью радиопрограмме Hot Air Национального общественного радио США, 1999 год).

Первый номер Playboy вышел в декабре 1953 года. На нем не было порядкового номера — на случай, если второй выпустить не удастся. Но успех журнала был феноменальным. Тираж первого номера составил 52 тыс. экземпляров.

Кроме кадра с Мэрилин Хеф купил фотографии пинап-модели Марджи Харрисон — она стала первой «девушкой месяца» или «девушкой номера» (playmate) журнала Playboy. Второй номер, хотя в нем и не было фотографии обнаженной Мэрилин Монро, разошелся еще большим тиражом.

В ту эпоху уже существовали мужские журналы, но они были ориентированы на занятия аудитории на природе — охоту, рыбалку, путешествия. Женщин в этих журналах как бы и не было — женщины должны были сидеть дома.

Концепция Хефа состояла, напротив, в том, что это герой его журнала сидит дома. Он холостяк и наслаждается жизнью. Женщины — важная часть этой жизни. В каком-то смысле — эпицентр холостяцкого существования.

Самые откровенные фото традиционно размещались на центральном развороте журнала. Слово «centerfold» — центральный разворот — благодаря Хефнеру превратилось из профессионального в общеупотребительное.

Хефнеру удалось попасть в струю, поймать настроение послевоенной Америки.

За фотографии Монро и Харрисон он отдал более 10% стартового капитала. Но уже первый номер Playboy окупился. К 1959 году тираж журнала достиг 1 млн экземпляров.

В том же 1959 году Хеф развелся с женой. К тому времени у них было уже двое детей — в 1955 году родился сын Дэвид.

А что потом стало с Милли Хефнер? После развода с Хью Хефнером Милдред Мэри Джоан Уильямс Хефнер стала встречаться с адвокатом Эдом Ганном, партнером юридического агентства, представлявшего ее интересы во время процедуры развода. Она вышла за Ганна замуж и взяла его фамилию. Мэри Ганн увлекалась бриджем, боулингом и гольфом, была активисткой Демократической партии. Ее второй брак продлился 11 лет. По просьбе старшей дочери Кристи Хью Хефнер купил Милдред дом. У Милли появились новые увлечения. Она освоила керлинг, научилась водить самолет. Почти полвека она была сначала подругой, а затем женой эмигранта из Швейцарии парикмахера Пьера Рорбаха. Вместе они объездили весь мир. В 1976 году Кристи Хефнер возглавила бутик звукозаписи и модной одежды Playtique. Милдред устроилась туда продавщицей. Проект оказался убыточным и был закрыт в 1977-м. Позже Милдред Хефнер работала в отделе кадров компании Playboy, а после выхода на пенсию занималась волонтерством в детском саду. В 2023 году скончался ее третий муж. Милдред Хефнер умерла 13 декабря 2025 года на 100-м году жизни.

После развода Хью Хефнер нырнул в новую жизнь.

«Вместо того чтобы просто редактировать журнал, я вышел из-за стола и начал жить. Я стал олицетворением прототипа, который описывал в журнале. По сути, я стал мистером Плейбоем. Я начал курить трубку. Я купил Mercedes-Benz 300SL — самую крутую машину. Я стал вести синдицированное телешоу под названием Playboy Penthouse, я купил первый особняк Playboy и открыл первый клуб Playboy. За год я стал всемирно известным.

В то время я этого не осознавал, но параллели между моим преображением в старшей школе после того, как Бетти меня отвергла, и этим преображением моей жизни поразительны. Мой комикс был похож на журнал — идеализированная история моей жизни, где в центре внимания был я сам» (из интервью журналу Time).

В 2010 году в интервью Vanity Fair Хеф произнес фразу, которая еще в 1950-е могла стать слоганом его журнала: «Главная мировая движущая сила — не религия, а секс».

Пресс-конференция Хью Хефнера в лондонском клубе Playboy, посвященная созданию собственной киностудии

Фото: Alisdair MacDonald / Mirrorpix / Getty Images Пресс-конференция Хью Хефнера в лондонском клубе Playboy, посвященная созданию собственной киностудии

Дома в Чикаго, много женщин

Первый особняк Playboy — Playboy Mansion — был зданием 1899 года постройки в престижном районе Чикаго — Голд-Кост. Хеф купил его на свою компанию за $400 тыс. (примерно соответствует современным $4,5 млн). По заказу Хефнера в доме был установлен пожарный шест, по которому можно было спускаться с верхнего этажа в бассейн в подвале. В одной из пяти спален, хозяйской, установили круглую кровать на колесиках. При желании ее легко можно было перекатить с места на место — ближе к камину или к киноэкрану. В кровати были отделения для посуды — чтобы завтракать, обедать или ужинать, не покидая постели.

Особняк Хефнер воспринимал «не просто как частную резиденцию, а как корпоративный объект, который должен был стать центром мира Playboy». Хефнер стремился создать салонную культуру, принимая вместе с моделями Playboy в своем доме знаменитостей и деятелей культуры.

Вечеринки демонстрировались в телешоу Playboy Penthouse, выходившем в эфир с 1959 по 1961 год. В числе гостей передачи и Хефнера побывали: певицы Элла Фицджеральд и Нина Симон, джазовый пианист Нэт Кинг Коул, киноактер Сэмми Дэвис-младший, комик Ленни Брюс, композитор Сай Коулман, джазовый барабанщик Бадди Рич. Во многих южных штатах телестанции отказывались транслировать передачу, так как в ней показывалось свободное общение людей с белым и черным цветом кожи.

29 февраля 1960 года в Чикаго открылся первый клуб Playboy. Гостей обслуживали официантки в униформе «кроликов Playboy», в том числе модели журнала. В клубе выступали популярные комики и музыканты. В 1961 году принадлежащая Хефнеру компания Playboy Enterprises оценивалась в $20 млн. В том же 1961 году клубы Playboy открылись в Майами и Новом Орлеане. До 1984-го — еще в 23 американских городах. Клубы Playboy в разное время работали в Канаде, Японии, на Ямайке и на Филиппинах, в Мексике. К 1991 году сеть клубов перестала действовать. Последующие попытки открыть отдельные клубы оказались неудачными.

Судьба особняков Playboy сложилась счастливее.

Фотографии Барби Бентон неоднократно появлялись на обложке и центральном развороте журнала Playboy
Барби Бентон на вечеринке в честь победы Рональда Рейгана на президентских выборах. 1984 год

Хеф и Барби

Разведенным мужчиной Хеф пробыл три десятилетия. Но в одиночестве он, разумеется, не оставался. Красивых девушек был полон дом. Некоторым хозяин особняка отдавал особое предпочтение.

В 1968 году на съемках нового телешоу Playboy — After Dark («Когда стемнеет») появилась 18-летняя студентка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Барбара Линн Кляйн. Когда Хеф позвал ее на свидание, она сказала: «Ну я не знаю, я никогда еще не встречалась ни с кем, кто старше 24 лет». На что 42-летний Хефнер ответил: «Все нормально. Я тоже».

Встречались они с 1969 по 1976 год.

Шоу Playboy After Dark выходило в эфир в 1969 и 1970 году. Барбара из одной из участниц превратилась в соведущую программы — основным ведущим был сам Хефнер.

Ее фотография четырежды появлялась на обложке журнала, в том числе один раз уже после того, как они расстались. Барбара почувствовала себя певицей — и на лейбле Playboy Records было выпущено несколько ее альбомов. Особой популярностью они не пользовались.

Хефнер четыре раза звал ее замуж, но она не соглашалась. Ей почему-то не нравилось, что он спит и с другими женщинами.

Единственное, на что он сумел ее уговорить,— поменять имя на более подходящее для рекламы — Барби Бентон.

А она сумела уговорить его купить новый особняк Playboy — в Калифорнии.

В 1979 году Барби Бентон вышла замуж за девелопера Джорджа Градоу. В 1980-е она снималась в сериалах, но после рождения сына Александра в 1986 году ушла из шоу-бизнеса и стала домохозяйкой. Кроме Александра у нее также есть дочь Ариана.

Особняк Playboy в Лос-Анджелесе

Фото: Fred Prouser / Reuters Особняк Playboy в Лос-Анджелесе

Особняк-2

В 1975 году компания Playboy Enterprises сдала особняк Playboy в Чикаго Школе Чикагского института искусств, а позже передала ей права на здание.

К тому времени Хеф и все его «кролики» уже успешно обжили другое здание — в элитном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе. Playboy Enterprises приобрела этот особняк в 1971 году за $1,05 млн (примерно соответствует современным $8,4 млн).

В 1970-е популярность журнала Playboy была на пике, тираж превышал 7 млн экземпляров.

Период жизни на два дома Хефа и его окружения— «западный» особняк в Лос-Анджелесе и «восточный» в Чикаго — был отмечен двумя смертями в империи Playboy.

В сентябре 1973 года 23-летняя «кролик» Playboy Адриенна Поллак умерла от передозировки метаквалона (метаквалон входит в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, его оборот запрещен). Снотворное, продававшееся в США под торговой маркой Quaalude, в 1970-е использовалось как популярный клубный наркотик. Жаргонные названия метаквалона — «ногораздвигатель», «бедрораздвигатель» — точно описывают, для каких целей он обычно использовался. В особняках Хефнера, по многочисленным свидетельствам, метаквалона было предостаточно.

В марте 1974 года секретарь Хефнера Бобби Арнштейн была арестована рядом с особняком Playboy в Чикаго по подозрению в хранении наркотиков. Суд признал ее и двух мужчин-сообщников в сговоре с целю распространения половины фунта (227 граммов) кокаина. Арнштейн была приговорена к 15 годам лишения свободы условно. Бобби подала апелляцию. В январе 1975 года она зарегистрировалась в дешевом отеле под вымышленным именем, заперлась в номере и приняла смертельную дозу трех рецептурных лекарственных препаратов.

Сам Хефнер получил повестку в суд по этому делу. Было возобновлено расследование обстоятельств смерти Поллак.

На пресс-конференции, устроенной после смерти Арнштейн, Хью Хефнер заявил, что ее довели до самоубийства работники прокуратуры, устроившие «политически мотивированную охоту на ведьм против Playboy», связанную с предполагаемым употреблением наркотиков в двух особняках компании.

В связи со смертью Бобби Арнштейн весной 1975 года все судебные и следственные действия по делу о наркотиках, а также расследование смерти Поллак были прекращены.

Хью Хефнер (слева, в кипе) помогает нести гроб Бобби Арнштейн

Фото: Bettmann Archive / Getty Images Хью Хефнер (слева, в кипе) помогает нести гроб Бобби Арнштейн

И опять новая жизнь

В 1980 году в империи Playboy случилась еще одна смерть. Канадский клубный промоутер и сутенер Пол Снайдер застрелил свою 20-летнюю жену, актрису Дороти Хугстраттен (в профессиональных целях она использовала сокращенный вариант фамилии — Страттен), после чего покончил с собой.

Двумя годами ранее, летом 1978-го, Пол Снайдер отправил фотографии Дороти в журнал Playboy, подделав подпись ее матери на форме согласия модели (девушке еще не исполнилось 19 лет, по канадским законам она была несовершеннолетней). Дороти Страттен стала «мисс август 1979» журнала Playboy. Вместе со Снайдером она переехала в Лос-Анджелес и начала работать «кроликом» в клубе Playboy, снялась в нескольких фильмах. В марте 1980 года Дороти приступила к съемкам в своем пятом фильме, «Все они смеялись» режиссера Питера Богдановича. У нее завязался роман с режиссером.

Фотогалерея История Playboy и его основателя Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель и бессменный шеф-редактор Playboy Хью Хефнер родился в 1926 году в обычной семье среднего класса. Его империя началась с займа в $8 тыс. у друзей и $1 тыс. у матери. Выпустив первый номер журнала, Хефнер сильно сомневался, что за ним последует второй Фото: AP Первый номер журнала вышел в декабре 1953 года тиражом в 50 тыс. Обложку издания украсило фото актрисы Джин Мортенсон, которая позже стала известной под псевдонимом Мэрилин Монро Фото: Playboy Изначально журнал предполагалось выпустить под названием Stag Party, что в переводе означает «Холостяцкая вечеринка», а эмблемой сделать рисованного оленя. Однако, как выяснилось, журнал с таким названием уже существовал. Название PlayBoy было позаимствовано у автомобильной компании PlayBoy Automotive Company и было предложено Хефнеру его другом Фото: AP В первом номере редакция Playboy изложила кредо: «Дела государственные не в нашей компетенции. Мы не претендуем на решение проблем мирового масштаба и не излагаем моральных истин. Если нам удастся заставить мужское население Америки лишний раз улыбнуться и отвлечься от забот атомной эпохи, — нашу миссию можно считать выполненной» Фото: AP Логотип издания в виде кролика был придуман художником Артуром Полем. По его словам, кролик должен был олицетворять игривость и дерзость, а галстук-бабочка должна была добавить утонченности и изысканности Фото: AP / Edward Kitch Хью Хефнер придумал помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Модель, представленную на развороте, называли Playmate (подружка плейбоя). В настоящее время в качестве приза Playmate месяца получает $25 тыс., а Playmate года — $100 тыс., а также автомобиль и мотоцикл. Для журнала позировали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Данни Миноуг и многие другие Фото: AP / Edward Kitch В феврале 1960 году в Чикаго открылся первый клуб Playboy, главной изюминкой которого были «девушки Банни», носившие облегающий боди, заячьи ушки и пушистый хвост, что придавало заведению особую атмосферу Фото: AP / George Brich «Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс — здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?» Фото: AP / Nick Ut В 1972 году тираж Playboy достиг своего пика — ноябрьский номер был выпущен в количестве 7 млн экземпляров. Журнал распространялся по всему миру: где легально, а где и нет Фото: AP / Loundy По задумке Хефнера, его журнал должен был пропагандировать изысканный стиль жизни. На его страницах часто появлялись интервью с мировыми знаменитостями: философами, писателями, политиками, актерами и музыкантами. За 60-летнее существование изданию давали интервью такие знаменитости, как Мартин Лютер Кинг, Фидель Кастро, Даниель Ортега, Ясир Арафат, Джон Леннон Фото: AP / John Swart Что касается личной жизни Хефнера, появляющегося в обществе со своими моделями, он был женат трижды и с двумя своими первыми женами прожил по 10 лет. У него были постоянные отношения со многими девушками, а с 2000 по 2010 год миллиардер жил в своем особняке с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет.

На фото: Хью Хефнер с дочерью Кристи Фото: AP / Playboy, Phil Farber, ho Торговая марка Playboy является исключительной собственностью компании Playboy Enterprises Inc., которая владеет также одноименной телестудией, сетью по продаже концептуально выдержанных товаров, казино и сервером Playboy.com Фото: AP / Sergei Karpukhin В 1998 году журнал Playboy принес империи Хью Хефнера $320 млн дохода, а сама корпорация заняла третье место в мире по объему продаж Фото: AP / Mark J. Terrill «Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и под тихую музыку с подходящим настроением беседовать с ними о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе» Фото: Reuters «Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности — это война, нетерпимость и убийство друг друга» Фото: Reuters / Jim Hollander В 2010 году Хефнера накануне свадьбы бросила 25-летняя невеста, а за год до этого в прессу просочились слухи о его сожительстве одновременно с семью девушками. Тем не менее, в 2012 году Хефнер все же женился на «сбежавшей невесте» Кристал Харрис, с которой жил до последнего времени Фото: AP / Francois Mori Из-за интернета и мобильных технологий журнал Playboy переживает непростые времена. В 2010 году чистые убытки корпорации увеличились почти в 25 раз — с $1,1 млн до $27,4 млн. В 2015 году было принято решение отказаться от публикации фотографий полностью обнаженных женщин, однако в феврале 2017 года на страницы журнала вернулись обнаженные модели. В марте 2020 года вышел последний выпуск печатной версии журнала, одной из причин закрытия стала вспышка коронавируса в мире Фото: AP / Bondi Digital Publising, Dan Steinberg Хефнер был известен своими вечеринками. Они проводились в особняке Playboy в Лос-Анджелесе и часто попадали не только в светскую, но и в криминальную хронику. В 2016 Хью Хефнер продал свой легендарный особняк за $100 млн с особыми условиями: он останется жить в доме до самой смерти Фото: Reuters / Fred Prouser «Три великих изобретения в истории человечества: огонь, колесо и Playboy»

Хью Хефнер умер 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года. Представители Playboy уточнили, что смерть наступила от «естественных причин». Похоронен в Мемориальном парке Вествуд рядом с могилой Мэрилин Монро Фото: AP / Jae C. Hong Следующая фотография 1 / 19 Основатель и бессменный шеф-редактор Playboy Хью Хефнер родился в 1926 году в обычной семье среднего класса. Его империя началась с займа в $8 тыс. у друзей и $1 тыс. у матери. Выпустив первый номер журнала, Хефнер сильно сомневался, что за ним последует второй Фото: AP Первый номер журнала вышел в декабре 1953 года тиражом в 50 тыс. Обложку издания украсило фото актрисы Джин Мортенсон, которая позже стала известной под псевдонимом Мэрилин Монро Фото: Playboy Изначально журнал предполагалось выпустить под названием Stag Party, что в переводе означает «Холостяцкая вечеринка», а эмблемой сделать рисованного оленя. Однако, как выяснилось, журнал с таким названием уже существовал. Название PlayBoy было позаимствовано у автомобильной компании PlayBoy Automotive Company и было предложено Хефнеру его другом Фото: AP В первом номере редакция Playboy изложила кредо: «Дела государственные не в нашей компетенции. Мы не претендуем на решение проблем мирового масштаба и не излагаем моральных истин. Если нам удастся заставить мужское население Америки лишний раз улыбнуться и отвлечься от забот атомной эпохи, — нашу миссию можно считать выполненной» Фото: AP Логотип издания в виде кролика был придуман художником Артуром Полем. По его словам, кролик должен был олицетворять игривость и дерзость, а галстук-бабочка должна была добавить утонченности и изысканности Фото: AP / Edward Kitch Хью Хефнер придумал помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Модель, представленную на развороте, называли Playmate (подружка плейбоя). В настоящее время в качестве приза Playmate месяца получает $25 тыс., а Playmate года — $100 тыс., а также автомобиль и мотоцикл. Для журнала позировали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Данни Миноуг и многие другие Фото: AP / Edward Kitch В феврале 1960 году в Чикаго открылся первый клуб Playboy, главной изюминкой которого были «девушки Банни», носившие облегающий боди, заячьи ушки и пушистый хвост, что придавало заведению особую атмосферу Фото: AP / George Brich «Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс — здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?» Фото: AP / Nick Ut В 1972 году тираж Playboy достиг своего пика — ноябрьский номер был выпущен в количестве 7 млн экземпляров. Журнал распространялся по всему миру: где легально, а где и нет Фото: AP / Loundy По задумке Хефнера, его журнал должен был пропагандировать изысканный стиль жизни. На его страницах часто появлялись интервью с мировыми знаменитостями: философами, писателями, политиками, актерами и музыкантами. За 60-летнее существование изданию давали интервью такие знаменитости, как Мартин Лютер Кинг, Фидель Кастро, Даниель Ортега, Ясир Арафат, Джон Леннон Фото: AP / John Swart Что касается личной жизни Хефнера, появляющегося в обществе со своими моделями, он был женат трижды и с двумя своими первыми женами прожил по 10 лет. У него были постоянные отношения со многими девушками, а с 2000 по 2010 год миллиардер жил в своем особняке с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет.

На фото: Хью Хефнер с дочерью Кристи Фото: AP / Playboy, Phil Farber, ho Торговая марка Playboy является исключительной собственностью компании Playboy Enterprises Inc., которая владеет также одноименной телестудией, сетью по продаже концептуально выдержанных товаров, казино и сервером Playboy.com Фото: AP / Sergei Karpukhin В 1998 году журнал Playboy принес империи Хью Хефнера $320 млн дохода, а сама корпорация заняла третье место в мире по объему продаж Фото: AP / Mark J. Terrill «Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и под тихую музыку с подходящим настроением беседовать с ними о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе» Фото: Reuters «Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности — это война, нетерпимость и убийство друг друга» Фото: Reuters / Jim Hollander В 2010 году Хефнера накануне свадьбы бросила 25-летняя невеста, а за год до этого в прессу просочились слухи о его сожительстве одновременно с семью девушками. Тем не менее, в 2012 году Хефнер все же женился на «сбежавшей невесте» Кристал Харрис, с которой жил до последнего времени Фото: AP / Francois Mori Из-за интернета и мобильных технологий журнал Playboy переживает непростые времена. В 2010 году чистые убытки корпорации увеличились почти в 25 раз — с $1,1 млн до $27,4 млн. В 2015 году было принято решение отказаться от публикации фотографий полностью обнаженных женщин, однако в феврале 2017 года на страницы журнала вернулись обнаженные модели. В марте 2020 года вышел последний выпуск печатной версии журнала, одной из причин закрытия стала вспышка коронавируса в мире Фото: AP / Bondi Digital Publising, Dan Steinberg Хефнер был известен своими вечеринками. Они проводились в особняке Playboy в Лос-Анджелесе и часто попадали не только в светскую, но и в криминальную хронику. В 2016 Хью Хефнер продал свой легендарный особняк за $100 млн с особыми условиями: он останется жить в доме до самой смерти Фото: Reuters / Fred Prouser «Три великих изобретения в истории человечества: огонь, колесо и Playboy»

Хью Хефнер умер 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года. Представители Playboy уточнили, что смерть наступила от «естественных причин». Похоронен в Мемориальном парке Вествуд рядом с могилой Мэрилин Монро Фото: AP / Jae C. Hong Смотреть

В апреле 1980 года Хефнер объявил Дороти Страттен «девушкой года».

Еще не успев оформить развод, Дороти съехалась с Богдановичем. 14 августа она прибыла на встречу с мужем, которая закончилась двумя смертями.

В 1984 году Питер Богданович опубликовал книгу «The killing of the Unicorn: Dorothy Stratten (1960–1980)» («Убийство единорога: Дороти Страттен (1960–1980)»). В ней он обвинил Хью Хефнера в том, что тот выманил Дороти из маленького канадского городка, приобщил к жизни в Голливуде, и, следовательно, косвенно виновен в ее гибели.

Дороти Страттен — «девушка Playboy» с самой трагической судьбой

Фото: Frank Edwards / Fotos International / Getty Images Дороти Страттен — «девушка Playboy» с самой трагической судьбой

В 1985 году у Хью Хефнера случился инсульт. Он заявлял, что из-за книги Богдановича.

Инсульт, похоже, заставил Хефа снова измениться. В 1988 году он ушел с постов генерального директора и председателя совета директоров Playboy Enterprises, передав эти должности дочери Кристи, с 1982 года уже занимавшей пост президента компании. (То, как Кристи Хефнер два десятилетия руководила отцовской компанией,— тема для отдельного материала.)

Ронда Адамс, «девушка месяца» журнала Playboy в июне 1995 года (вторая слева, далее — слева направо), Хью Хефнер, его сын Марстон Хефнер, его вторая жена, «девушка года» журнала Playboy в 1988 году Кимберли Конрад Хефнер, их сын Купер Хефнер
Марстон Хефнер, основатель и главный редактор журнала Young Magazine (кто-нибудь слышал о таком?), профессиональный игрок в нарды
Купер Хефнер, креативный директор Playboy Enterprises, с супругой — актрисой и моделью Скарлетт Хефнер (урожденной Бирн), известной поклонникам Гарри Поттера по роли Пэнси Паркинсон
Кристи Хефнер руководила империей Playboy более двух десятилетий

1 июля 1989 года произошло почти невероятное событие. 63-летний Хью Хефнер вступил во второй брак — с 26-летней Кимберли Конрад, «девушкой месяца» журнала Playboy (январь 1988 года). В 1989 году Кимберли была признана «девушкой года» журнала Playboy.

Обстановка в особняке Playboy при новой хозяйке изменилась. «Кролики» перестали бегать по дому голышом — только в купальниках.

9 апреля 1990 года, в 64-й день рождения мужа, Кимберли Хефнер родила сына — Марстона Гленна Хефнера. На следующий год, 4 сентября,— второго сына, Купера Бредфорда Хефнера. Из особняка исчезли секс-игрушки, в нем появились погремушки.

А что потом стало с Кимберли Конрад? Тут сведений немного. Из особняка Playboy она съехала. Известно, что Кимберли вегетарианка, любит кататься на сноуборде, любит путешествовать и проводить время с детьми и другими родственниками. Кимберли Конрад активно участвует в деятельности организаций, борющихся за права животных, таких как PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным»).

Брак был долгим, но распался. В сентябре 2009 года Хефнер подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Расторжение брака было окончательно оформлено в марте 2010 года. По поводу сумм, которые Кимберли хотела получить при разводе, и сумм, которые Хеф готов был заплатить, в сообщениях СМИ содержится противоречивая информация.

Хью Хефнер в окружении «кроликов Playboy» — Шейлы Левелл (слева) и Холли Мэдисон
Хью Хефнера поздравляют с 80-летием его подруги (слева направо) Бриджет Марквардт, Холли Мэдисон и Кендра Уилкинсон
Хью Хефнер и Памела Андерсон, «девушка месяца» журнала Playboy в феврале 1990 года

Соседки

В 2005 году в эфир вышло реалити-шоу The Girls Next Door («Девушки по соседству»). Это был рассказ о жизни трех подружек Хефа, обитающих в особняке Playboy. Шоу продержалось шесть сезонов. Первые пять тремя подружками были Холли Мэдисон, Бриджет Марквардт и Кендра Уилкинсон.

Хеф, которому в 2005 году исполнилось 79 лет, нарушил свой принцип не встречаться с теми, кто старше 24: в начале первого сезона Холли было 25, а Бриджет и вовсе 31. Только Кендре — 20.

Лидером тройки была Холли Мэдисон. По ее словам, роман с Хефом у нее начался в 2001 году и продлился до 2008-го. Еще в 2007 году ходили слухи, что он готов сделать ее своей третьей женой. Правда, он тогда еще не успел развестись со второй.

Но в 2008 году Мэдисон приняла решение покинуть особняк Playboy. Вскоре после этого она начала встречаться с музыкальным промоутером Паскалем Ротеллой, вышла за него замуж, родила двоих детей, а в 2019 году развелась.

В 2015 году Мэдисон опубликовала книгу «Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny» («Вниз по кроличьей норе: удивительные приключения и поучительные истории бывшего кролика Playboy»), в которой описала отношения с Хефнером как токсичные. Особняк Playboy она называла «фальшивым раем», обвиняла Хефнера в стремлении постоянно ее контролировать, утверждала, что из-за него у нее развилась дисморфофобия (психическое расстройство, характеризующееся чрезмерно критическим отношением к своей внешности). В 2025 году в беседе для журнала People она резко отрицательно высказалась о групповом сексе в особняке: «Когда кто-то еще в комнате — нет. Это было отвратительно. Мне это ужасно не нравилось. Я ясно давала понять, что мне это ужасно не нравилось». Секс вдвоем, несмотря на 53-летнюю разницу в возрасте, совсем другое дело: «Если это были только я и он, это было гораздо нормальнее, чем вы можете подумать».

Соседки-2

Из-за того, что Мэдисон решила покинуть особняк Playboy, а съемки шестого сезона реалити-шоу приближались, Хефу пришлось ее заменить. А заодно и двух других. В шестом сезоне тремя подружками стали 23-летняя Кристал Харрис и «мисс июль и август 2009 года» (номер был сдвоенным) 19-летние двойняшки Кристина и Карисса Шэннон.

Кристал Харрис стала встречаться с Хефом в январе 2009-го. На Рождество 2010 года они обручились. Свадьба должна была состояться 14 июня 2011-го. Уже было приглашено 300 гостей. Уже печатался июльский номер журнала Playboy с фотографиями на обложке и на развороте «американской принцессы, миссис Кристал Хефнер».

Но за пять дней до торжества Кристал Харрис разорвала помолвку. На июльский номер журнала в срочном порядке клеили наклейку «Сбежавшая невеста».

Вскоре сбежавшая невеста ударила Хефа по самому больному месту. 26 июля в интервью телеведущему Говарду Стерну Кристал заявила, что у нее с Хефнером секс был всего один раз, и он был очень коротким: «Я выпивала. Я подумала: "Ну и ладно, почему бы не попробовать?" У него было столько секса, что ему это уже надоело. Две секунды. Это было ощущение выхода из тела».

Хефнер назвал ее заявление ложью: «Мы занимались сексом раз в неделю. У нас был секс с ней и с ее подругой. В первую же ночь после знакомства у нас был секс с другой девушкой, и это были такие прекрасные отношения, что я оставил их обеих у себя на выходные».

31 декабря 2012 года Кристал Харрис все-таки стала миссис Кристал Хефнер.

Фотогалерея Неравный брак Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роман режиссера Вуди Аллена с Сун-и Превен начался в 1991 году, когда ему было 56, а ей — 21. В то время Аллен еще был женат на приемной матери своей возлюбленной, актрисе Миа Фэрроу. Их развод сопровождался скандалом с обвинениями в растлении падчерицы. В 1997 году Вуди Аллен и Сун-и Превен официально зарегистрировали отношения Фото: Reuters В 2014 году актер и режиссер Клинт Иствуд после 18 лет совместной жизни развелся с тележурналисткой Диной Руис, которая была моложе его на 35 лет. Причиной разрыва отношений бывшая супруга кинозвезды называла «непримиримые противоречия». По данным СМИ, еще во время брака 83-летний Иствуд завел роман с 42-летней австралийкой Эрикой Фишер Фото: Jeff Christensen / Reuters Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая женаты уже 24 года, он на 36 лет старше. Будущие супруги познакомилась в 1996 году на кинофестивале в Сочи, а спустя два года сыграли скромную свадьбу. В 2019-м пара обвенчалась. Для режиссера это пятый брак Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Патрик Стюарт и певица Санни Озелл познакомились в Бруклинской академии музыки в 2008 году. А в 2013-м 73-летний актер и 35-летняя джаз-певица узаконили отношения Фото: Mario Anzuoni / Reuters В 2017 году основатель группы «На-На» Бари Алибасов после почти четырехлетнего брака развелся со своей шестой женой Викторией Максимовой, которая была моложе его на 40 лет и работала помощницей продюсера. «Мы расстались, когда Вика родила сына Ваню. Ребенок не мой. И она призналась, что отец ребенка другой мужчина»,— комментировал расставание Алибасов Фото: PhotoXpress.ru Свою третью супругу Светлану Владимир Шаинский встретил в Союзе композиторов в 1983 году, где девушка работала бухгалтером. На момент знакомства ей не исполнилось и 18-ти, а ему было почти 59 лет. Спустя год пара расписалась. В браке они прожили более 30 лет — вплоть до кончины композитора в 2017 году Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова / купить фото В августе 2012 года во время празднования своего 82-летия миллиардер Джордж Сорос объявил о помолвке с 40-летней инструктором по йоге Тамико Болтон. С будущей невестой бизнесмен познакомился в 2008 году на одном из мероприятий в Манхэттене. В 2013-м пара организовала пышную свадьбу Фото: Sean Gallup / Getty Images В январе 2016 года 80-летний народный артист СССР Армен Джигарханян развелся со второй женой и сделал предложение 37-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, которая работала под его началом в Московском драматическом театре. Но их брак продлился меньше года и закончился скандалом: в 2017-м Джигарханян обвинил жену в мошенничестве и потребовал развода Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС В 2012 году владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун тайно сыграл свадьбу в Швейцарии. Избранницей 81-летнего миллиардера стала 35-летняя Фабиана Флози. Будущие супруги познакомились в 2009-м, когда Флози работала директором по маркетингу на Гран-при Бразилии Фото: SRDJAN SUKI / EPA / Vostock Photo Пабло Пикассо и Жаклин Рок впервые встретились в мастерской, где художник экспериментировал с керамикой. Мэтру было 72 года, его избраннице — втрое меньше. На протяжении почти 20 лет Рок являлась музой и единственной моделью Пикассо, он написал около 400 ее портретов. С 1961 года и до самой смерти художника в 1973-м они провели в браке Фото: AP В июне 2015 года 72-летний австралийский миллиардер Джеффри Эдельштейн женился на модели и дизайнере одежды Габи Греко, которая была младше на 46 лет. Бракосочетание состоялось за несколько часов до истечения срока действия ее австралийской визы. Спустя три дня после свадьбы Греко объявила о беременности, но через четыре месяца пара рассталась. Предыдущие две супруги магната тоже были моложе — на 20 и 40 лет Фото: Scott Barbour / Getty Images Актер Дик Ван Дайк, как он сам неоднократно заявлял, «сразу был покорен красотой» своей визажистки Арлин Сильвер. С будущей избранницей комик познакомился на церемонии вручения наград SAG Awards в 2006 году. А в 2012-м, несмотря на 46-летнюю разницу в возрасте и обрушившуюся на возлюбленных критику со стороны близких и поклонников, пара сочеталась браком. В этом году они отметили 10 лет супружеской жизни Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for AFI Пышная свадьба Ивана Краско, состоявшаяся в сентябре 2015-го, наделала немало шума в СМИ. В 84 года народный артист России женился на 24-летней Наталье Шевель. «Он — мой выбор, а я — выбор Ивана Ивановича»,— заявляла невеста. Пара познакомилась, когда Краско читал лекции на курсе актерского мастерства в Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования, где училась Шевель. Спустя три года брак распался Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото 31 декабря 2012 года основатель Playboy 86-летний Хью Хефнер тайно женился в третий раз. Со второй попытки миссис Хефнер стала 26-летняя модель Кристал Харрис. Годом ранее она разорвала помолвку за пять дней до свадьбы, однако после инцидента раскаялась. По ее словам, «время помогло понять, где и с кем она должна быть». В сентябре 2017 года магнат скончался, оставив возлюбленной многомиллионное наследство и особняк в Голливуде Фото: Denise Truscello / WireImage Летом 1994 года 26-летняя звезда Playboy Анна Николь Смит вышла замуж за 89-летнего нефтяного магната Джеймса Говарда Маршалла II, с которым познакомилась тремя годами ранее в стриптиз-клубе. Брак был недолгим — через 14 месяцев богатый супруг скончался, а при оглашении завещания выяснилось, что вдова в него не вписана. Судебные тяжбы между родственниками Маршалла за наследство в $1,6 млрд продолжались больше 11 лет. К тому моменту, когда суд признал право модели на состояние покойного мужа, ее уже не было в живых: в 2007 году Смит была обнаружена мертвой в одном из флоридских отелей

На фото: фотография супругов на похоронах Джеймса Говарда Маршалла II Фото: Greg Smith / Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 15 Роман режиссера Вуди Аллена с Сун-и Превен начался в 1991 году, когда ему было 56, а ей — 21. В то время Аллен еще был женат на приемной матери своей возлюбленной, актрисе Миа Фэрроу. Их развод сопровождался скандалом с обвинениями в растлении падчерицы. В 1997 году Вуди Аллен и Сун-и Превен официально зарегистрировали отношения Фото: Reuters В 2014 году актер и режиссер Клинт Иствуд после 18 лет совместной жизни развелся с тележурналисткой Диной Руис, которая была моложе его на 35 лет. Причиной разрыва отношений бывшая супруга кинозвезды называла «непримиримые противоречия». По данным СМИ, еще во время брака 83-летний Иствуд завел роман с 42-летней австралийкой Эрикой Фишер Фото: Jeff Christensen / Reuters Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая женаты уже 24 года, он на 36 лет старше. Будущие супруги познакомилась в 1996 году на кинофестивале в Сочи, а спустя два года сыграли скромную свадьбу. В 2019-м пара обвенчалась. Для режиссера это пятый брак Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Патрик Стюарт и певица Санни Озелл познакомились в Бруклинской академии музыки в 2008 году. А в 2013-м 73-летний актер и 35-летняя джаз-певица узаконили отношения Фото: Mario Anzuoni / Reuters В 2017 году основатель группы «На-На» Бари Алибасов после почти четырехлетнего брака развелся со своей шестой женой Викторией Максимовой, которая была моложе его на 40 лет и работала помощницей продюсера. «Мы расстались, когда Вика родила сына Ваню. Ребенок не мой. И она призналась, что отец ребенка другой мужчина»,— комментировал расставание Алибасов Фото: PhotoXpress.ru Свою третью супругу Светлану Владимир Шаинский встретил в Союзе композиторов в 1983 году, где девушка работала бухгалтером. На момент знакомства ей не исполнилось и 18-ти, а ему было почти 59 лет. Спустя год пара расписалась. В браке они прожили более 30 лет — вплоть до кончины композитора в 2017 году Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова / купить фото В августе 2012 года во время празднования своего 82-летия миллиардер Джордж Сорос объявил о помолвке с 40-летней инструктором по йоге Тамико Болтон. С будущей невестой бизнесмен познакомился в 2008 году на одном из мероприятий в Манхэттене. В 2013-м пара организовала пышную свадьбу Фото: Sean Gallup / Getty Images В январе 2016 года 80-летний народный артист СССР Армен Джигарханян развелся со второй женой и сделал предложение 37-летней пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, которая работала под его началом в Московском драматическом театре. Но их брак продлился меньше года и закончился скандалом: в 2017-м Джигарханян обвинил жену в мошенничестве и потребовал развода Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС В 2012 году владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун тайно сыграл свадьбу в Швейцарии. Избранницей 81-летнего миллиардера стала 35-летняя Фабиана Флози. Будущие супруги познакомились в 2009-м, когда Флози работала директором по маркетингу на Гран-при Бразилии Фото: SRDJAN SUKI / EPA / Vostock Photo Пабло Пикассо и Жаклин Рок впервые встретились в мастерской, где художник экспериментировал с керамикой. Мэтру было 72 года, его избраннице — втрое меньше. На протяжении почти 20 лет Рок являлась музой и единственной моделью Пикассо, он написал около 400 ее портретов. С 1961 года и до самой смерти художника в 1973-м они провели в браке Фото: AP В июне 2015 года 72-летний австралийский миллиардер Джеффри Эдельштейн женился на модели и дизайнере одежды Габи Греко, которая была младше на 46 лет. Бракосочетание состоялось за несколько часов до истечения срока действия ее австралийской визы. Спустя три дня после свадьбы Греко объявила о беременности, но через четыре месяца пара рассталась. Предыдущие две супруги магната тоже были моложе — на 20 и 40 лет Фото: Scott Barbour / Getty Images Актер Дик Ван Дайк, как он сам неоднократно заявлял, «сразу был покорен красотой» своей визажистки Арлин Сильвер. С будущей избранницей комик познакомился на церемонии вручения наград SAG Awards в 2006 году. А в 2012-м, несмотря на 46-летнюю разницу в возрасте и обрушившуюся на возлюбленных критику со стороны близких и поклонников, пара сочеталась браком. В этом году они отметили 10 лет супружеской жизни Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for AFI Пышная свадьба Ивана Краско, состоявшаяся в сентябре 2015-го, наделала немало шума в СМИ. В 84 года народный артист России женился на 24-летней Наталье Шевель. «Он — мой выбор, а я — выбор Ивана Ивановича»,— заявляла невеста. Пара познакомилась, когда Краско читал лекции на курсе актерского мастерства в Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования, где училась Шевель. Спустя три года брак распался Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото 31 декабря 2012 года основатель Playboy 86-летний Хью Хефнер тайно женился в третий раз. Со второй попытки миссис Хефнер стала 26-летняя модель Кристал Харрис. Годом ранее она разорвала помолвку за пять дней до свадьбы, однако после инцидента раскаялась. По ее словам, «время помогло понять, где и с кем она должна быть». В сентябре 2017 года магнат скончался, оставив возлюбленной многомиллионное наследство и особняк в Голливуде Фото: Denise Truscello / WireImage Летом 1994 года 26-летняя звезда Playboy Анна Николь Смит вышла замуж за 89-летнего нефтяного магната Джеймса Говарда Маршалла II, с которым познакомилась тремя годами ранее в стриптиз-клубе. Брак был недолгим — через 14 месяцев богатый супруг скончался, а при оглашении завещания выяснилось, что вдова в него не вписана. Судебные тяжбы между родственниками Маршалла за наследство в $1,6 млрд продолжались больше 11 лет. К тому моменту, когда суд признал право модели на состояние покойного мужа, ее уже не было в живых: в 2007 году Смит была обнаружена мертвой в одном из флоридских отелей

На фото: фотография супругов на похоронах Джеймса Говарда Маршалла II Фото: Greg Smith / Corbis / Getty Images Смотреть

В марте 2016-го года Кристал Хефнер написала в своем аккаунте в соцсети, что у нее диагностировали болезнь Лайма. Но затем оказалось, что причина ее плохого самочувствия — другая.

В июле Кристал опубликовала фотографию из больницы, которая была подписана так: «Мои грудные имплантаты медленно отравляли меня».

Она перечислила следующие побочные эффекты, которые, на ее взгляд, вызвали имплантаты: «непереносимость продуктов питания и напитков, необъяснимые боли в спине, постоянные боли в шее и плечах, когнитивные нарушения (затуманенность сознания, потеря памяти), замедленный рост волос, изнуряющая усталость, жжение в мочевом пузыре, низкий иммунитет, рецидивирующие инфекции и проблемы со щитовидной железой и надпочечниками». Имплантаты были удалены.

27 сентября 2017 года скончался Хью Хефнер. Он был похоронен на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе, рядом с могилой Мэрилин Монро — за этот участок он предусмотрительно заплатил в 1992 году $75 тыс. 15 октября американская актриса Алисса Милано опубликовала в соцсети Twitter (в настоящее время называется Х) твит с хештегом #MeToo, предлагая женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы рассказать о своем опыте пережитого сексуального насилия и домогательств.

Кристал Хефнер, третья и последняя жена Хью Хефнера
Кристал Хефнер с женихом Джеймсом Уордом
Адвокат Глория Оллред и Кристал Хефнер объявляют о подаче исков против фонда Хью М. Хефнера

Спор из-за наследства

В январе 2024 года Кристал Хефнер опубликовала книгу воспоминаний «Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself» («Говори только хорошее: как выжить в "Плейбое" и найти себя»). Как гласит анонс на сайте Amazon, эта книга — «бескомпромиссный взгляд на объективацию и женоненавистничество в особняке Playboy, украденную у женщины молодость и ее путь к самопринятию», о «токсичной культуре Playboy», о том, что в браке с Хефнером она подвергалась эмоциональному насилию.

Внуки Хью Хефнер не увидел своих внуков, которых как минимум четверо. У его младшего сына Купера Хефнера трое детей от актрисы Скарлетт Ханны Хефнер (урожденной Бирн), все девочки: Бетси Роуз (родилась 24 августа 2020 года) и Мэриголд Адель и Блоссом Перл (родились 26 марта 2022 года). У Марстона Хефнера и его супруги Анны Ламбропулос один ребенок — сын Форрест (родился 15 июля 2023 года). Дэвид Хефнер не афиширует свою личную жизнь. Согласно некоторым источникам, он женат и имеет двоих детей, но точная информация на этот счет отсутствует.

В апреле 2025 года Кристал Хефнер объявила о своей помолвке с морским биологом, владельцем турагентства Джеймсом Уордом. Уорд всего на два года старше невесты (разница в возрасте c первым мужем составляла чуть меньше 60 лет).

17 февраля 2026 года Кристал Хефнер с адвокатом Глорией Оллред провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что подали иски против фонда Хью М. Хефнера (Hugh M. Hefner Foundation) в штатах Калифорния и Иллинойс. Кристал Хефнер считает, что в фонде хранится около 3000 альбомов для вырезок, принадлежавших ее покойному мужу, и в этих альбомах содержатся тысячи фотографий обнаженных тел, в том числе с демонстрацией сексуальной активности. «Материалы охватывают десятилетия, начиная с 1960-х годов. И могут включать изображения девушек, которые на тот момент были несовершеннолетними и не могли дать согласия на то, как будут храниться или контролироваться их изображения. Также там могут находиться изображения женщин, которые изначально не давали согласия на то, чтобы их фотографировали,— заявила Хефнер.— Это может затронуть тысячи женщин. Это вопрос гражданских прав. Тела женщин — не собственность, не история и не предметы коллекционирования».

Глория Оллред добавила, что некоторые фото могли быть сделаны, когда женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. «Кристал не давала согласия на хранение и предоставление фонду доступа к своим интимным фотографиям, и мы считаем, что многие другие женщины и/или девушки, запечатленные на снимках, также не давали на это согласия»,— заявила адвокат. Оллред также сказала, что Кристал была отстранена от должности генерального директора фонда Хью М. Хефнера, после того как выразила обеспокоенность по поводу возможной публикации альбомов и дневника ее бывшего мужа.

Сыновья Хью Хефнера Марстон и Купер категорически отрицают заявления мачехи о том, что в альбомах их отца содержатся фото несовершеннолетних девушек: «За более чем четверть века знакомства с этими материалами мы ни разу не видели неприемлемых изображений несовершеннолетних, о которых было заявлено. В альбомах для вырезок задокументированы десятилетия личной, профессиональной и семейной истории. Наш отец большую часть своей жизни прожил на виду у публики и собрал эти материалы как исторический документ с намерением, чтобы они в конечном итоге были сохранены и изучены в полном контексте, а не скрыты или завуалированы». Братья заявили, что поддерживают идею потенциального сотрудничества с каким-нибудь университетом или музеем для того, чтобы там хранились и были доступны для публики альбомы с вырезками.