Старый Хеф
Как Хью Хефнер придумал журнал Playboy и себя
Что было бы с Хью Хефнером, доживи он до наших дней? 9 апреля ему могло бы исполниться 100 лет. Давал бы он судебные показания, сидя в инвалидном кресле, как Харви Вайнштейн? Этого мы уже не узнаем. Главный плейбой XX века, придумавший великую американскую секс-мечту и построивший ее в своем особняке, успел умереть до появления движения MeToo, веб-камер, OnlyFans и сексуальных ИИ-чат-ботов — до того, как привычный ему мир неузнаваемо изменился.
Хью Марстон Хефнер (1926–2017)
Детство без объятий и поцелуев
Неизвестно, был ли у Хью Хефнера персональный психоаналитик. Но, если бы был, он наверняка записал бы в свой блокнотик два термина: «психологическая травма» и «гиперкомпенсация». «Я спал с тысячами женщин, и я им все еще нравлюсь»,— скажет Хефнер в интервью журналу Esquire в 76 лет. Это и есть гиперкомпенсация.
Но начнем с ранних психологических травм.
Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. Его отец служил бухгалтером в компании Advanced Aluminum, мать — домохозяйка. Оба родителя были набожными методистами. Методизм, как известно, протестантская конфессия, в которой особое внимание уделяется строгому, методичному соблюдению евангельских предписаний.
«Мои родители были сторонниками запретов, были воспитаны в духе сухого закона. Они были очень хорошими людьми, с высокими моральными принципами, но очень эмоционально сдержанными. В нашем доме не было объятий и поцелуев» (из интервью Хью Хефнера газете The Hollywood Reporter, 2011 год). «Мои предки были пуританами. В их жизни, в том, как их воспитывали, было много психологического давления, и, в свою очередь, так воспитывали меня. С раннего возраста я убегал в мечты и фантазии, подпитываемые музыкой и фильмами» (из интервью журналу Time, 2005 год). У Хью был младший брат Кит, вместе они играли в пиратов.
В предпоследнем классе старшей школы Хью Хефнер влюбился в очаровательную брюнетку по имени Бетти Конклин. С ней он научился танцевать джиттербаг (один из свинговых танцев). Когда Бетти пригласила другого парня прокатиться на тележке с сеном — популярное в то время развлечение,— для него это стало шоком.
В общем, вслед за родителями девушка внесла свой вклад в психологическое травмирование.
Но с этой травмой 16-летний Хефнер справился. Он изменил свой имидж. Стал называть себя не Хью, а Хефом. И оставался Хефом следующие 75 лет.
Он стал носить другую одежду, не ту, которую считали правильной родители-методисты. Он предпочитал желтые вельветовые брюки, красные фланелевые рубашки навыпуск и туфли-лодочки. Он стал школьным активистом — главой ученического совета. Он писал пьесы для постановки в школе и играл в них. Он рисовал комиксы под названием School Daze («Школьные будни»), в которых был главным героем, окруженным друзьями. Учился он очень хорошо, чему способствовал высокий коэффициент интеллекта (IQ) — 152. Для справки: средний уровень IQ — 100.
А после Бетти он влюбился в другую девушку — Милдред Уильямс.
А что стало с Бетти Конклин?
В 1992 году Хью Хефнер вместе с братом и друзьями посетил район Чикаго, в котором вырос. Он пригласил и жившую в то время в Сан-Франциско Бетти Конклин Слейвен (она тогда носила фамилию уже второго мужа).
В школьные годы Бетти подрабатывала в аптеке, продавала газировку. В униформу продавца входили картонные манжеты. Болтая с Бетти полвека спустя, Хеф предположил, что, возможно, именно они навели его на мысль о манжетах девушек-кроликов Playboy.
В 2000-е годы Бетти Конклин Слейвен снялась в нескольких документальных фильмах и сериалах, посвященных империи Playboy.
Неверная невеста
В июне 1944 года, после окончания школы, Хеф записался в армию добровольцем. Он хорошо освоил самозарядную винтовку М1 Garand, получил знак отличия снайпера. На военной базе Форт-Мид в штате Мэриленд Хеф ожидал приказа о направлении в боевую часть. Но ему предложили остаться на базе — секретарем, так как он умел печатать на машинке. Еще Хеф рисовал карикатуры для армейской газеты.
В 1946 году Хефнер был демобилизован с хорошей характеристикой. По Закону о реинтеграции военнослужащих 1944 года (G. I. Bill) он имел льготы на получение высшего образования. Хефнер проучился один семестр в Чикагском институте искусств. Затем перешел в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, где получил степень бакалавра психологии с двойной специализацией: в области писательского мастерства и изобразительного искусства.
В 1948 году он написал студенческую работу об Институте исследований сексуальности (Institute for Sex Research, ISR) Альфреда Кинси и получил оценку «отлично» за качество исследования темы и «хорошо с плюсом» за выводы.
Фото со свадьбы Кристи Хефнер, дочери Хью Хефнера, и Билла Маровитца (в центре). Слева направо: Пьер Рорбах (третий муж первой жены Хью Хефнера), Милдред «Милли» Ганн (первая девушка и первая жена Хью Хефнера), Кимберли Конрад (вторая жена Хью Хефнера), Хью Хефнер, Джейн Маровиц (мать жениха, сидит)
В декабре 1948 года Хью Хефнер обручился с Милдред «Милли» Уильямс. 60 лет спустя в интервью газете The New York Times Хефнер рассказывал: «В промежутке между помолвкой в декабре и свадьбой в июне моя девчонка рассказала мне, что у нее был роман, и это меня опустошило, потому что я был невинным. Я потерял девственность с ней, с девушкой, на которой собирался жениться. И я все еще был таким, по сути, старомодным парнем. До меня не дошло, что, возможно, стоит засомневаться по поводу наших отношений. Я хотел сохранить отношения. Мы поженились. Волшебство исчезло сразу же… Как бы все сложилось, не будь этого романа… подходил ли я для брака, и так далее? Я не знаю. Я был по уши влюблен».
Психологические травмы копились, но гиперкомпенсация еще не началась.
Молодой Хефнер размышлял о бессмысленности своей жизни, стоя на этом мосту. А неделю спустя неожиданно придумал журнал
От «Детских развлечений» к взрослым утехам
В 1949 году Хефнер работал помощником менеджера по персоналу в компании Chicago Carton. В 1950-м — копирайтером в универмаге Carson Pirie Scott всего за $40 в неделю. Затем он устроился копирайтером в журнал Esquire, откуда уволился в январе 1952 года, после того как ему отказались повысить зарплату на $5 в неделю (ему платили $60 в неделю, что примерно соответствует современным $734).
В 1952 году Хеф стал отцом — у него родилась дочь Кристи Энн Хефнер.
Следующее место работы Хью Хефнера — менеджер по распространению журнала Children`s Activities («Детские развлечения»).
«Я помню, как стоял на мосту, смотрел на озеро Мичиган и думал, что моя жизнь никуда не движется. Я чувствовал себя так, словно успешно стал похожим на своих родителей. На глаза навернулись слезы» (из интервью журналу Time, 2005 год).
«Спустя неделю после того, как я стоял на том мосту, я, вопреки всякой логике, решил, что надо основать свой собственный мужской журнал. Это была замечательная идея, но у меня, конечно же, совсем не было денег. Совсем. Я пошел к своей семье и рассказал отцу о своих планах, спросил, не мог бы он инвестировать или одолжить мне денег. А он, будучи консервативным бухгалтером, посчитал это невыгодным делом и отказал. Когда я уходил, мать отвела меня в сторону и сообщила, что у нее есть свои деньги, потому что она работала во время войны, и дала мне чек на $1000. Нам удалось собрать в общей сложности $8000, и именно на эти средства были запущены журнал и империя» (из интервью газете The New York Times, 2008 год).
Журнал должен был называться Stag Party («Мальчишник», в дословном переводе — «Оленья вечеринка»). Логотипом бренда должен был стать силуэт оленя с рогами. Олень стоял, держа одним копытом мундштук, а другим — бокал с коктейлем. Но оказалось, что уже существует мужской журнал Stag. Пришлось срочно искать другие название и логотип. У Хефнера было несколько вариантов — Top Hat («Цилиндр»), Satyrs («Сатиры»). Пока наконец он не остановил свой выбор на названии, которому суждено было войти в историю — Playboy.
А оленя сменил кролик в галстуке-бабочке, ныне всемирно известный.
Для первого номера журнала Playboy Хеф хотел изобрести какой-нибудь трюк, чтобы сразу привлечь внимание. Первая идея была такой — разместить в журнале стереофотографию. Но выяснилось, что, если вкладывать стереоочки в каждый номер, расходы будут слишком велики. Как и с оленем, потребовалась срочная замена.
Легендарный первый номер журнала Playboy со съемкой Мэрилин Монро
«Я обнаружил, что уже знаменитая фотография Мэрилин Монро для календаря — которую до этого никто не видел — принадлежит John Baumgarth Company, расположенной в западной части Чикаго, совсем рядом с тем местом, где я вырос. Так что... я сел в свой старый Chevrolet, поехал туда, встретился с Джоном Баумгартом и уговорил его разрешить мне опубликовать ее в самом первом номере» (из интервью радиопрограмме Hot Air Национального общественного радио США, 1999 год).
Первый номер Playboy вышел в декабре 1953 года. На нем не было порядкового номера — на случай, если второй выпустить не удастся. Но успех журнала был феноменальным. Тираж первого номера составил 52 тыс. экземпляров.
Кроме кадра с Мэрилин Хеф купил фотографии пинап-модели Марджи Харрисон — она стала первой «девушкой месяца» или «девушкой номера» (playmate) журнала Playboy. Второй номер, хотя в нем и не было фотографии обнаженной Мэрилин Монро, разошелся еще большим тиражом.
В ту эпоху уже существовали мужские журналы, но они были ориентированы на занятия аудитории на природе — охоту, рыбалку, путешествия. Женщин в этих журналах как бы и не было — женщины должны были сидеть дома.
Концепция Хефа состояла, напротив, в том, что это герой его журнала сидит дома. Он холостяк и наслаждается жизнью. Женщины — важная часть этой жизни. В каком-то смысле — эпицентр холостяцкого существования.
Самые откровенные фото традиционно размещались на центральном развороте журнала. Слово «centerfold» — центральный разворот — благодаря Хефнеру превратилось из профессионального в общеупотребительное.
Хефнеру удалось попасть в струю, поймать настроение послевоенной Америки.
За фотографии Монро и Харрисон он отдал более 10% стартового капитала. Но уже первый номер Playboy окупился. К 1959 году тираж журнала достиг 1 млн экземпляров.
В том же 1959 году Хеф развелся с женой. К тому времени у них было уже двое детей — в 1955 году родился сын Дэвид.
А что потом стало с Милли Хефнер?
После развода с Хью Хефнером Милдред Мэри Джоан Уильямс Хефнер стала встречаться с адвокатом Эдом Ганном, партнером юридического агентства, представлявшего ее интересы во время процедуры развода. Она вышла за Ганна замуж и взяла его фамилию. Мэри Ганн увлекалась бриджем, боулингом и гольфом, была активисткой Демократической партии. Ее второй брак продлился 11 лет. По просьбе старшей дочери Кристи Хью Хефнер купил Милдред дом. У Милли появились новые увлечения. Она освоила керлинг, научилась водить самолет. Почти полвека она была сначала подругой, а затем женой эмигранта из Швейцарии парикмахера Пьера Рорбаха. Вместе они объездили весь мир.
В 1976 году Кристи Хефнер возглавила бутик звукозаписи и модной одежды Playtique. Милдред устроилась туда продавщицей. Проект оказался убыточным и был закрыт в 1977-м. Позже Милдред Хефнер работала в отделе кадров компании Playboy, а после выхода на пенсию занималась волонтерством в детском саду. В 2023 году скончался ее третий муж.
Милдред Хефнер умерла 13 декабря 2025 года на 100-м году жизни.
После развода Хью Хефнер нырнул в новую жизнь.
«Вместо того чтобы просто редактировать журнал, я вышел из-за стола и начал жить. Я стал олицетворением прототипа, который описывал в журнале. По сути, я стал мистером Плейбоем. Я начал курить трубку. Я купил Mercedes-Benz 300SL — самую крутую машину. Я стал вести синдицированное телешоу под названием Playboy Penthouse, я купил первый особняк Playboy и открыл первый клуб Playboy. За год я стал всемирно известным.
В то время я этого не осознавал, но параллели между моим преображением в старшей школе после того, как Бетти меня отвергла, и этим преображением моей жизни поразительны. Мой комикс был похож на журнал — идеализированная история моей жизни, где в центре внимания был я сам» (из интервью журналу Time).
В 2010 году в интервью Vanity Fair Хеф произнес фразу, которая еще в 1950-е могла стать слоганом его журнала: «Главная мировая движущая сила — не религия, а секс».
Пресс-конференция Хью Хефнера в лондонском клубе Playboy, посвященная созданию собственной киностудии
Дома в Чикаго, много женщин
Первый особняк Playboy — Playboy Mansion — был зданием 1899 года постройки в престижном районе Чикаго — Голд-Кост. Хеф купил его на свою компанию за $400 тыс. (примерно соответствует современным $4,5 млн). По заказу Хефнера в доме был установлен пожарный шест, по которому можно было спускаться с верхнего этажа в бассейн в подвале. В одной из пяти спален, хозяйской, установили круглую кровать на колесиках. При желании ее легко можно было перекатить с места на место — ближе к камину или к киноэкрану. В кровати были отделения для посуды — чтобы завтракать, обедать или ужинать, не покидая постели.
Особняк Хефнер воспринимал «не просто как частную резиденцию, а как корпоративный объект, который должен был стать центром мира Playboy». Хефнер стремился создать салонную культуру, принимая вместе с моделями Playboy в своем доме знаменитостей и деятелей культуры.
Вечеринки демонстрировались в телешоу Playboy Penthouse, выходившем в эфир с 1959 по 1961 год. В числе гостей передачи и Хефнера побывали: певицы Элла Фицджеральд и Нина Симон, джазовый пианист Нэт Кинг Коул, киноактер Сэмми Дэвис-младший, комик Ленни Брюс, композитор Сай Коулман, джазовый барабанщик Бадди Рич. Во многих южных штатах телестанции отказывались транслировать передачу, так как в ней показывалось свободное общение людей с белым и черным цветом кожи.
29 февраля 1960 года в Чикаго открылся первый клуб Playboy. Гостей обслуживали официантки в униформе «кроликов Playboy», в том числе модели журнала. В клубе выступали популярные комики и музыканты. В 1961 году принадлежащая Хефнеру компания Playboy Enterprises оценивалась в $20 млн. В том же 1961 году клубы Playboy открылись в Майами и Новом Орлеане. До 1984-го — еще в 23 американских городах. Клубы Playboy в разное время работали в Канаде, Японии, на Ямайке и на Филиппинах, в Мексике. К 1991 году сеть клубов перестала действовать. Последующие попытки открыть отдельные клубы оказались неудачными.
Судьба особняков Playboy сложилась счастливее.
Хеф и Барби
Разведенным мужчиной Хеф пробыл три десятилетия. Но в одиночестве он, разумеется, не оставался. Красивых девушек был полон дом. Некоторым хозяин особняка отдавал особое предпочтение.
В 1968 году на съемках нового телешоу Playboy — After Dark («Когда стемнеет») появилась 18-летняя студентка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Барбара Линн Кляйн. Когда Хеф позвал ее на свидание, она сказала: «Ну я не знаю, я никогда еще не встречалась ни с кем, кто старше 24 лет». На что 42-летний Хефнер ответил: «Все нормально. Я тоже».
Встречались они с 1969 по 1976 год.
Шоу Playboy After Dark выходило в эфир в 1969 и 1970 году. Барбара из одной из участниц превратилась в соведущую программы — основным ведущим был сам Хефнер.
Ее фотография четырежды появлялась на обложке журнала, в том числе один раз уже после того, как они расстались. Барбара почувствовала себя певицей — и на лейбле Playboy Records было выпущено несколько ее альбомов. Особой популярностью они не пользовались.
Хефнер четыре раза звал ее замуж, но она не соглашалась. Ей почему-то не нравилось, что он спит и с другими женщинами.
Единственное, на что он сумел ее уговорить,— поменять имя на более подходящее для рекламы — Барби Бентон.
А она сумела уговорить его купить новый особняк Playboy — в Калифорнии.
В 1979 году Барби Бентон вышла замуж за девелопера Джорджа Градоу. В 1980-е она снималась в сериалах, но после рождения сына Александра в 1986 году ушла из шоу-бизнеса и стала домохозяйкой. Кроме Александра у нее также есть дочь Ариана.
Особняк Playboy в Лос-Анджелесе
Особняк-2
В 1975 году компания Playboy Enterprises сдала особняк Playboy в Чикаго Школе Чикагского института искусств, а позже передала ей права на здание.
К тому времени Хеф и все его «кролики» уже успешно обжили другое здание — в элитном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе. Playboy Enterprises приобрела этот особняк в 1971 году за $1,05 млн (примерно соответствует современным $8,4 млн).
В 1970-е популярность журнала Playboy была на пике, тираж превышал 7 млн экземпляров.
Период жизни на два дома Хефа и его окружения— «западный» особняк в Лос-Анджелесе и «восточный» в Чикаго — был отмечен двумя смертями в империи Playboy.
В сентябре 1973 года 23-летняя «кролик» Playboy Адриенна Поллак умерла от передозировки метаквалона (метаквалон входит в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, его оборот запрещен). Снотворное, продававшееся в США под торговой маркой Quaalude, в 1970-е использовалось как популярный клубный наркотик. Жаргонные названия метаквалона — «ногораздвигатель», «бедрораздвигатель» — точно описывают, для каких целей он обычно использовался. В особняках Хефнера, по многочисленным свидетельствам, метаквалона было предостаточно.
В марте 1974 года секретарь Хефнера Бобби Арнштейн была арестована рядом с особняком Playboy в Чикаго по подозрению в хранении наркотиков. Суд признал ее и двух мужчин-сообщников в сговоре с целю распространения половины фунта (227 граммов) кокаина. Арнштейн была приговорена к 15 годам лишения свободы условно. Бобби подала апелляцию. В январе 1975 года она зарегистрировалась в дешевом отеле под вымышленным именем, заперлась в номере и приняла смертельную дозу трех рецептурных лекарственных препаратов.
Сам Хефнер получил повестку в суд по этому делу. Было возобновлено расследование обстоятельств смерти Поллак.
На пресс-конференции, устроенной после смерти Арнштейн, Хью Хефнер заявил, что ее довели до самоубийства работники прокуратуры, устроившие «политически мотивированную охоту на ведьм против Playboy», связанную с предполагаемым употреблением наркотиков в двух особняках компании.
В связи со смертью Бобби Арнштейн весной 1975 года все судебные и следственные действия по делу о наркотиках, а также расследование смерти Поллак были прекращены.
Хью Хефнер (слева, в кипе) помогает нести гроб Бобби Арнштейн
И опять новая жизнь
В 1980 году в империи Playboy случилась еще одна смерть. Канадский клубный промоутер и сутенер Пол Снайдер застрелил свою 20-летнюю жену, актрису Дороти Хугстраттен (в профессиональных целях она использовала сокращенный вариант фамилии — Страттен), после чего покончил с собой.
Двумя годами ранее, летом 1978-го, Пол Снайдер отправил фотографии Дороти в журнал Playboy, подделав подпись ее матери на форме согласия модели (девушке еще не исполнилось 19 лет, по канадским законам она была несовершеннолетней). Дороти Страттен стала «мисс август 1979» журнала Playboy. Вместе со Снайдером она переехала в Лос-Анджелес и начала работать «кроликом» в клубе Playboy, снялась в нескольких фильмах. В марте 1980 года Дороти приступила к съемкам в своем пятом фильме, «Все они смеялись» режиссера Питера Богдановича. У нее завязался роман с режиссером.
В апреле 1980 года Хефнер объявил Дороти Страттен «девушкой года».
Еще не успев оформить развод, Дороти съехалась с Богдановичем. 14 августа она прибыла на встречу с мужем, которая закончилась двумя смертями.
В 1984 году Питер Богданович опубликовал книгу «The killing of the Unicorn: Dorothy Stratten (1960–1980)» («Убийство единорога: Дороти Страттен (1960–1980)»). В ней он обвинил Хью Хефнера в том, что тот выманил Дороти из маленького канадского городка, приобщил к жизни в Голливуде, и, следовательно, косвенно виновен в ее гибели.
Дороти Страттен — «девушка Playboy» с самой трагической судьбой
В 1985 году у Хью Хефнера случился инсульт. Он заявлял, что из-за книги Богдановича.
Инсульт, похоже, заставил Хефа снова измениться. В 1988 году он ушел с постов генерального директора и председателя совета директоров Playboy Enterprises, передав эти должности дочери Кристи, с 1982 года уже занимавшей пост президента компании. (То, как Кристи Хефнер два десятилетия руководила отцовской компанией,— тема для отдельного материала.)
1 июля 1989 года произошло почти невероятное событие. 63-летний Хью Хефнер вступил во второй брак — с 26-летней Кимберли Конрад, «девушкой месяца» журнала Playboy (январь 1988 года). В 1989 году Кимберли была признана «девушкой года» журнала Playboy.
Обстановка в особняке Playboy при новой хозяйке изменилась. «Кролики» перестали бегать по дому голышом — только в купальниках.
9 апреля 1990 года, в 64-й день рождения мужа, Кимберли Хефнер родила сына — Марстона Гленна Хефнера. На следующий год, 4 сентября,— второго сына, Купера Бредфорда Хефнера. Из особняка исчезли секс-игрушки, в нем появились погремушки.
А что потом стало с Кимберли Конрад?
Тут сведений немного. Из особняка Playboy она съехала. Известно, что Кимберли вегетарианка, любит кататься на сноуборде, любит путешествовать и проводить время с детьми и другими родственниками. Кимберли Конрад активно участвует в деятельности организаций, борющихся за права животных, таких как PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным»).
Брак был долгим, но распался. В сентябре 2009 года Хефнер подал на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Расторжение брака было окончательно оформлено в марте 2010 года. По поводу сумм, которые Кимберли хотела получить при разводе, и сумм, которые Хеф готов был заплатить, в сообщениях СМИ содержится противоречивая информация.
Соседки
В 2005 году в эфир вышло реалити-шоу The Girls Next Door («Девушки по соседству»). Это был рассказ о жизни трех подружек Хефа, обитающих в особняке Playboy. Шоу продержалось шесть сезонов. Первые пять тремя подружками были Холли Мэдисон, Бриджет Марквардт и Кендра Уилкинсон.
Хеф, которому в 2005 году исполнилось 79 лет, нарушил свой принцип не встречаться с теми, кто старше 24: в начале первого сезона Холли было 25, а Бриджет и вовсе 31. Только Кендре — 20.
Лидером тройки была Холли Мэдисон. По ее словам, роман с Хефом у нее начался в 2001 году и продлился до 2008-го. Еще в 2007 году ходили слухи, что он готов сделать ее своей третьей женой. Правда, он тогда еще не успел развестись со второй.
Но в 2008 году Мэдисон приняла решение покинуть особняк Playboy. Вскоре после этого она начала встречаться с музыкальным промоутером Паскалем Ротеллой, вышла за него замуж, родила двоих детей, а в 2019 году развелась.
В 2015 году Мэдисон опубликовала книгу «Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny» («Вниз по кроличьей норе: удивительные приключения и поучительные истории бывшего кролика Playboy»), в которой описала отношения с Хефнером как токсичные. Особняк Playboy она называла «фальшивым раем», обвиняла Хефнера в стремлении постоянно ее контролировать, утверждала, что из-за него у нее развилась дисморфофобия (психическое расстройство, характеризующееся чрезмерно критическим отношением к своей внешности). В 2025 году в беседе для журнала People она резко отрицательно высказалась о групповом сексе в особняке: «Когда кто-то еще в комнате — нет. Это было отвратительно. Мне это ужасно не нравилось. Я ясно давала понять, что мне это ужасно не нравилось». Секс вдвоем, несмотря на 53-летнюю разницу в возрасте, совсем другое дело: «Если это были только я и он, это было гораздо нормальнее, чем вы можете подумать».
Соседки-2
Из-за того, что Мэдисон решила покинуть особняк Playboy, а съемки шестого сезона реалити-шоу приближались, Хефу пришлось ее заменить. А заодно и двух других. В шестом сезоне тремя подружками стали 23-летняя Кристал Харрис и «мисс июль и август 2009 года» (номер был сдвоенным) 19-летние двойняшки Кристина и Карисса Шэннон.
Кристал Харрис стала встречаться с Хефом в январе 2009-го. На Рождество 2010 года они обручились. Свадьба должна была состояться 14 июня 2011-го. Уже было приглашено 300 гостей. Уже печатался июльский номер журнала Playboy с фотографиями на обложке и на развороте «американской принцессы, миссис Кристал Хефнер».
Но за пять дней до торжества Кристал Харрис разорвала помолвку. На июльский номер журнала в срочном порядке клеили наклейку «Сбежавшая невеста».
Вскоре сбежавшая невеста ударила Хефа по самому больному месту. 26 июля в интервью телеведущему Говарду Стерну Кристал заявила, что у нее с Хефнером секс был всего один раз, и он был очень коротким: «Я выпивала. Я подумала: "Ну и ладно, почему бы не попробовать?" У него было столько секса, что ему это уже надоело. Две секунды. Это было ощущение выхода из тела».
Хефнер назвал ее заявление ложью: «Мы занимались сексом раз в неделю. У нас был секс с ней и с ее подругой. В первую же ночь после знакомства у нас был секс с другой девушкой, и это были такие прекрасные отношения, что я оставил их обеих у себя на выходные».
31 декабря 2012 года Кристал Харрис все-таки стала миссис Кристал Хефнер.
Неравный брак
В марте 2016-го года Кристал Хефнер написала в своем аккаунте в соцсети, что у нее диагностировали болезнь Лайма. Но затем оказалось, что причина ее плохого самочувствия — другая.
В июле Кристал опубликовала фотографию из больницы, которая была подписана так: «Мои грудные имплантаты медленно отравляли меня».
Она перечислила следующие побочные эффекты, которые, на ее взгляд, вызвали имплантаты: «непереносимость продуктов питания и напитков, необъяснимые боли в спине, постоянные боли в шее и плечах, когнитивные нарушения (затуманенность сознания, потеря памяти), замедленный рост волос, изнуряющая усталость, жжение в мочевом пузыре, низкий иммунитет, рецидивирующие инфекции и проблемы со щитовидной железой и надпочечниками». Имплантаты были удалены.
27 сентября 2017 года скончался Хью Хефнер. Он был похоронен на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе, рядом с могилой Мэрилин Монро — за этот участок он предусмотрительно заплатил в 1992 году $75 тыс. 15 октября американская актриса Алисса Милано опубликовала в соцсети Twitter (в настоящее время называется Х) твит с хештегом #MeToo, предлагая женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы рассказать о своем опыте пережитого сексуального насилия и домогательств.
Спор из-за наследства
В январе 2024 года Кристал Хефнер опубликовала книгу воспоминаний «Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself» («Говори только хорошее: как выжить в "Плейбое" и найти себя»). Как гласит анонс на сайте Amazon, эта книга — «бескомпромиссный взгляд на объективацию и женоненавистничество в особняке Playboy, украденную у женщины молодость и ее путь к самопринятию», о «токсичной культуре Playboy», о том, что в браке с Хефнером она подвергалась эмоциональному насилию.
Внуки
Хью Хефнер не увидел своих внуков, которых как минимум четверо. У его младшего сына Купера Хефнера трое детей от актрисы Скарлетт Ханны Хефнер (урожденной Бирн), все девочки: Бетси Роуз (родилась 24 августа 2020 года) и Мэриголд Адель и Блоссом Перл (родились 26 марта 2022 года).
У Марстона Хефнера и его супруги Анны Ламбропулос один ребенок — сын Форрест (родился 15 июля 2023 года).
Дэвид Хефнер не афиширует свою личную жизнь. Согласно некоторым источникам, он женат и имеет двоих детей, но точная информация на этот счет отсутствует.
В апреле 2025 года Кристал Хефнер объявила о своей помолвке с морским биологом, владельцем турагентства Джеймсом Уордом. Уорд всего на два года старше невесты (разница в возрасте c первым мужем составляла чуть меньше 60 лет).
17 февраля 2026 года Кристал Хефнер с адвокатом Глорией Оллред провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что подали иски против фонда Хью М. Хефнера (Hugh M. Hefner Foundation) в штатах Калифорния и Иллинойс. Кристал Хефнер считает, что в фонде хранится около 3000 альбомов для вырезок, принадлежавших ее покойному мужу, и в этих альбомах содержатся тысячи фотографий обнаженных тел, в том числе с демонстрацией сексуальной активности. «Материалы охватывают десятилетия, начиная с 1960-х годов. И могут включать изображения девушек, которые на тот момент были несовершеннолетними и не могли дать согласия на то, как будут храниться или контролироваться их изображения. Также там могут находиться изображения женщин, которые изначально не давали согласия на то, чтобы их фотографировали,— заявила Хефнер.— Это может затронуть тысячи женщин. Это вопрос гражданских прав. Тела женщин — не собственность, не история и не предметы коллекционирования».
Глория Оллред добавила, что некоторые фото могли быть сделаны, когда женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. «Кристал не давала согласия на хранение и предоставление фонду доступа к своим интимным фотографиям, и мы считаем, что многие другие женщины и/или девушки, запечатленные на снимках, также не давали на это согласия»,— заявила адвокат. Оллред также сказала, что Кристал была отстранена от должности генерального директора фонда Хью М. Хефнера, после того как выразила обеспокоенность по поводу возможной публикации альбомов и дневника ее бывшего мужа.
Сыновья Хью Хефнера Марстон и Купер категорически отрицают заявления мачехи о том, что в альбомах их отца содержатся фото несовершеннолетних девушек: «За более чем четверть века знакомства с этими материалами мы ни разу не видели неприемлемых изображений несовершеннолетних, о которых было заявлено. В альбомах для вырезок задокументированы десятилетия личной, профессиональной и семейной истории. Наш отец большую часть своей жизни прожил на виду у публики и собрал эти материалы как исторический документ с намерением, чтобы они в конечном итоге были сохранены и изучены в полном контексте, а не скрыты или завуалированы». Братья заявили, что поддерживают идею потенциального сотрудничества с каким-нибудь университетом или музеем для того, чтобы там хранились и были доступны для публики альбомы с вырезками.