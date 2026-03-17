Фото: Stefan64 / Wikimedia

В каком возрасте можно стать международным гроссмейстером? В 2003 году россиянин Сергей Карякин выполнил норматив, когда ему было 12 лет и 7 месяцев. Тогда это достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Но в 2021-м это, казалось бы, невероятное достижение пало.

В шахматном мире появился новый гений Абхиманью Мишра, который стал гроссмейстером в 12 лет 4 месяца и 25 дней. Эксперты говорят, что если бы не пандемия COVID-19, то американец с индийскими корнями мог бы выполнить норматив и в 11. Причем после своего рекорда юноша умудрился вступить в полемику с теми, кто усомнился в его гениальности. Он жестко отвечал в соцсетях даже людям из руководства FIDE, а российским шахматистам Яну Непомнящему и Сергею Карякину откровенно хамил. Правда, потом выяснилось, что далеко не все сообщения писал сам Мишра. Но когда он стал чуть старше и начал лично отвечать оппонентам, мало что изменилось.

Впрочем, все эти споры не помешали гроссмейстеру давать результат. В 2025-м он обыграл чемпиона мира Гукеша Доммараджу и стал самым молодым игроком в классических шахматах, которому удалось взять верх над действующим чемпионом. Абхиманью в этот момент было всего 16 лет.

В феврале 2026-го парню исполнилось 17, но, несмотря на все свои свершения и дерзость, на турнир претендентов-2026 он не попал. И если учесть, что чемпионаты мира по шахматам проводят не каждый год, то стать самым молодым победителем первенства планеты Мишра не сможет. Пока этот титул у индийского шахматиста Гукеша Доммараджу, который взял шахматную корону в 18 лет 6 месяцев и 13 дней.

Владимир Осипов