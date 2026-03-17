Полномочия мэра самого северного поселка России перешли главе Таймыра

Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Алексей Членов принял на себя полномочия мэра Диксона — самого северного материкового населенного пункта России. Об этом говорится в сообщении администрации Таймыра.

По данным райадминистрации, соответствующее решение было принято в связи с истечением срока полномочий главы Диксона Николая Бурака. Он был избран мэром по итогам конкурса в 2021 году на пять лет.

В 2025 году в Красноярском крае прошла муниципальная реформа. Согласно региональному закону об организации местного самоуправления (МСУ), в переходный период к одноуровневой системе МСУ при истечении срока полномочий главы поселения полномочия принимаются главой муниципального района.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года врио главы Красноярска Роман Одинцов (в настоящее время пост мэра занимает Сергей Верещагин) приступил к исполнению полномочий главы Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края и главы Элитовского сельсовета Емельяновского района.

