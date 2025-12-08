Врио мэра Красноярска возглавит вошедшие в состав города сельсоветы

Врио главы Красноярска Роман Одинцов 10 декабря приступит к исполнению полномочий главы Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 16 декабря — главы Элитовского сельсовета Емельяновского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Одинцов

Фото: Пресс-служба администрации Красноярска Роман Одинцов

Фото: Пресс-служба администрации Красноярска

Соответствующие распоряжения администрации Красноярска вышли 8 декабря. Их издание объясняется истечением срока полномочий глав этих сельских поселений.

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня 2025 года вступил в силу региональный закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». В состав краевого центра вошли три сельсовета Емельяновского района (Мининский, Солонцовский и Элитовский сельсоветы) и поселок Березовка расформированного Березовского района.

Валерий Звягин был избран главой Элитовского сельсовета 15 декабря 2020 года на пять лет. Также в декабре истекает срок полномочий главы Мининского сельсовета Иосифа Кольмана.

Валерий Лавский