Билеты на стартовые матчи «Локомотива» в плей-офф начнут продавать 18 марта
Билеты на первые домашние матчи ярославского ХК «Локомотив» в первом раунде плей-офф поступят в продажу 18 марта в 11:00. Об этом сообщили в клубе.
Минимальная цена билета — 1000 руб., максимальная — 3300 руб. Годом ранее цены были 850 и 2850 руб. соответственно. Купить билеты можно будет на сайте клуба и в кассах.
Первые матчи пройдут в Ярославле на «Арене-2000» 24 и 26 марта. Соперник станет известен позже, им может оказаться «Спартак», «Торпедо» или СКА.