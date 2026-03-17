Билеты на стартовые матчи «Локомотива» в плей-офф начнут продавать 18 марта

Билеты на первые домашние матчи ярославского ХК «Локомотив» в первом раунде плей-офф поступят в продажу 18 марта в 11:00. Об этом сообщили в клубе.

Минимальная цена билета — 1000 руб., максимальная — 3300 руб. Годом ранее цены были 850 и 2850 руб. соответственно. Купить билеты можно будет на сайте клуба и в кассах.

Первые матчи пройдут в Ярославле на «Арене-2000» 24 и 26 марта. Соперник станет известен позже, им может оказаться «Спартак», «Торпедо» или СКА.

Алла Чижова