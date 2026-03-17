ДоброFON поздравил российских паралимпийцев по итогам игр в Италии

17 марта российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии. В аэропорту Внуково их встретили амбассадор благотворительной программы «ДоброFON», олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга, бронзовый призер Игр Оксана Домнина.

Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские атлеты приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Всего на Играх в Италии выступили шесть спортсменов из России. Команда заняла третье место в медальном зачете. Россияне завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Каждому спортсмену, выступившему на Паралимпиаде в Италии, Роман Костомаров и Оксана Домнина вручили от ДоброFON чек на 1 млн рублей, а также подарили гаджеты.

«Хочу поздравить всех вас, всех ваших родных и близких. Всех тех людей, которые помогали вам добиться этих результатов. Думаю, что это большой успех для всех нас. Вы — гордость нашей нации и, действительно, герои этой Паралимпиады!»— сказал Роман Костомаров. Также он подчеркнул, что спортсмены «дали возможность вновь почувствовать те эмоции, которые испытываешь, когда играет наш гимн и поднимается выше всех наш флаг».

