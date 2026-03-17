Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Воронежа разрешила ВАСО использовать 117 га земли для нужд авиации

На сайте мэрии Воронежа опубликовали постановление, разрешающее ПАО «Ил» сменить вид использования участка площадью 117,07 га в облцентре по адресу: улица Циолковского, 27. Землю возле взлетно-посадочной полосы (ВПП) воронежского авиазавода (ВАСО, филиал ПАО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) теперь можно использовать в соответствии с разрешенным видом «7.4 Воздушный транспорт». Участок, как говорилось ранее, «затрагивается проектными решениями по удлинению существующей искусственной ВПП».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость участка, по данным публичной кадастровой карты, составляет 1,7 млрд руб. Разрешение на получение вида использования «7.4 Воздушный транспорт» было запрошено авиазаводом для «приведения его в соответствие с фактическим использованием». На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что проект документа прошел общественные обсуждения, в которых не принял участия ни один человек.

Срок действия разрешения составляет пять лет. Продлению он не подлежит, говорится в постановлении.

На ВАСО ранее пояснили «Ъ-Черноземье», что, с учетом текущей загрузки по проекту Ил-96 и участия в кооперации по ряду других авиапрограмм, предприятие проводит комплексную инвестпрограмму, «направленную на расширение производственных мощностей, привлечение высококвалифицированного технического персонала и повышение производительности труда». Одним из аспектов является модернизация летно-испытательного комплекса, включая ВПП. Сейчас рассматриваются разные варианты улучшения функциональности заводского аэродрома, но окончательное решение примут «с учетом производственных задач и интересов региона».

Денис Данилов