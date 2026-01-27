В Краснодаре проходят обыски у главы краевого минздрава Евгения Филиппова

В министерстве здравоохранения Краснодарского края проводятся следственные действия, сотрудники правоохранительных органов обыскивают кабинет руководителя министерства Евгения Филиппова, сообщил собеседник «Ъ» в правоохранительных органах.

Обыски в кубанском минздраве могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего вице-губернатора Анны Миньковой, которая курировала социальную сферу Кубани. Как стало известно «Ъ», госпожа Минькова подозревается в мошенничестве, совершенном в сфере здравоохранения, сегодня она доставлена на допрос. Евгений Филиппов мог быть осведомлен о противоправной деятельности вице-губернатора, полагают правоохранительные органы.

Господин Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года. Его полномочия несколько раз продлевались главой края Вениамином Кондратьевым, в последний раз — 21 января текущего года.

Анна Перова, Краснодар