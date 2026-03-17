«Моторинвест» остановил продажи и производство электрокроссовера Evolute i-Jet

Компания «Моторинвест» остановила сборку и продажи электрокроссовера Evolute i-Jet из-за смены фокуса на другие модели. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью Evolute Елизавета Хмелева.

Госпожа Хмелева отметила, что сейчас «конвейер занят» сборкой доступных и массовых моделей Evolute I-space и I-Joy. «По поводу будущего этой модели пока не могу дать точный ответ, вероятно, что из-за новых ставок утильсбора производство автомобилей такой мощности может быть не востребовано на рынке»,— сказала собеседница агентства. По ее словам, большим спросом на рынке пользуются гибридные авто, чем чистые электромобили.

Модель Evolute i-Jet собиралась на заводе «Моторинвест» в Липецке. Электрический кроссовер премиум-класса оснащен двухмоторной системой (585 л. с.). Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды. Батарея обеспечивает запас хода около 483 км. Впервые на российский рынок авто вышло в 2024 году. В начале марта этого года Минпромторг внес модель в перечень автомобилей, которые допускаются к закупке для такси по требованиям закона о локализации. Список содержит 22 модели: семь автомобилей Lada, шесть «Москвичей», три Evolute, три Voyah, две Sollers и электрокроссовер UMO 5.