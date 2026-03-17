Каллас: ЕС не понимает последних шагов США

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза остаются союзниками США, но не понимают последних действий американской администрации. По ее словам, европейские лидеры привыкают к непредсказуемости Дональда Трампа и его команды.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я думаю, после этого года стало совершенно ясно, что слово, которое мы должны принимать во внимание, — это непредсказуемость. Так что сейчас мы более спокойны, потому что постоянно ожидаем непредсказуемых вещей, и принимаем это как данность»,— сказала Кая Каллас в интервью Reuters.

Комментируя призыв Дональда Трампа помочь в защите Ормузского пролива от Ирана, она заявила, что никто из европейских стран не готов рисковать своими военнослужащими ради этого. «Мы должны найти дипломатический способ для разблокировки пролива, чтобы мы не столкнулись с продовольственным и энергетическим кризисом, а также с нехваткой удобрений»,— пояснила глава европейской дипломатии.

На минувших выходных Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район военные корабли. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию в Иране иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем.

Лусине Баласян