Российская армия взяла населенные пункты Сопычь и Каленики

Подразделения Вооруженных сил России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, группировка «Север» взяла под контроль населенный пункт Сопычь в Сумской области. В ДНР группировка «Южная» теперь контролирует населенный пункт Каленики.

Также в сегодняшней сводке Минобороны сообщается, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на территории Украины, которые используются в интересах ВСУ.